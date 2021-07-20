COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

伊拉克市集自殺炸彈攻擊近30死　IS宣稱犯案

▲伊斯蘭重要節日忠孝節（Eid al-Adha）慶典前，伊拉克首都巴格達一處繁忙市集發生自殺炸彈攻擊，近30人喪生，伊斯蘭國（IS）承認犯案。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊斯蘭重要節日忠孝節（Eid al-Adha）慶典前，伊拉克首都巴格達一處繁忙市集發生自殺炸彈攻擊，近30人喪生，伊斯蘭國（IS）承認犯案。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-20 10:34:58

（中央社巴格達20日綜合外電報導）據醫療消息來源，伊斯蘭重要節日忠孝節（Eid al-Adha）慶典前，伊拉克首都巴格達一處繁忙市集發生自殺炸彈攻擊，近30人喪生，伊斯蘭國（IS）今天承認犯案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
IS透過加密通訊軟體Telegram宣稱，一名叫阿布汗沙（Abu Hamza al-Iraqi）的自殺炸彈客昨晚在巴格達東部郊區的薩德市（Sadr City）人群中引爆炸彈腰帶，造成30多人喪生和35人受傷。

醫療人員表示，約50人因這次爆炸受傷。

根據法新社攝影記者描述，這是近年來巴格達最嚴重的攻擊事件之一，受害者屍塊散布在這個熱鬧市集。此前，民眾因忠孝節慶將至，紛紛湧入市集購物。

伊拉克總統沙勒（Barham Salih）稱這次發生在什葉派占多數、人口稠密薩德市郊區的炸彈攻擊事件為「令人髮指的罪行」，並表哀悼之意。

醫療消息來源表示，這次炸彈攻擊中有8名婦女和7名孩童喪生，死者在28至30人間。

聯合國兒童基金會（UNICEF）在今天清晨發表的聲明中證實，確有孩童在攻擊中傷亡。

今年1月，IS宣稱犯下罕見的雙自殺炸案攻擊案，造成32人喪命，地點同樣是在巴格達人潮擁擠的市集，為3年以來巴格達最致命的攻擊事件。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1100720

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
26.67%73.33%
2021-07-20-2021-07-23

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
8.42%91.58%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
74.55%25.45%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
41.61%58.39%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

84.91%15.09%
2021-07-18-2021-07-20
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀