乾旱加老舊電力設備　加州野火季提前燒

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根據總部在加州聖荷西的「信使新聞」（TheMercury News）今天報導，位於普魯馬斯郡（Plumas）郡的貝克沃斯（Beckwourth）野火截至今早已燒毀超過1萬5000英畝土地，成為加州本季的第一場大火。
普魯馬斯郡位於舊金山東北方約260英里（418公里），接近內華達州州界。根據官方消息，82%的火勢已獲得控制。
美國農業部林務署（U.S. Forest Service）營運部門負責人凱格（Jake Cagle）在昨天的週末簡報會上表示，加州的乾旱條件和近來的野火預告森林火災的季節將提前開始。
他說，接下來將是非常忙碌的打火季節，意味著野火的新聞會持續發生。
而今年加州野火與過去幾年造成致命性野火災情的公用事業太平洋瓦斯電力公司（PG&E，簡稱太平洋瓦電）設備，仍脫離不了關係。
太平洋瓦電18日晚間對州政府監管單位提出的文件指出，位於崎嶇偏遠區域羽毛河峽谷（Feather RiverCanyon）的太平洋瓦電設備，造成另一場迪克西野火（Dixie Fire）的火勢。
迪克西野火於7月初爆發，截至今天早上，標特郡（Butte County）因這場火勢已燒毀3萬多英畝土地，並延燒到鄰近普魯馬斯郡國家森林土地，據報僅15%的火勢受到控制。
迪克西野火距離2018年11月8日造成85人身亡的坎普野火（Camp Fire）不遠。坎普野火是加州史上最致命的火災，且火勢燒毀天堂鎮（Paradise）超過1.8萬棟建築物。
目前，迪克西野火沒有蔓延天堂鎮，當地居民尚未接到火警撤離命令。
根據報導，太平洋瓦電在今年5月同意支付逾4300萬美元（約新台幣12億元），解決2019年金凱德（Kincade）野火和2020年左格（Zogg）野火相關的民事賠償，加州政府官員確認這兩起野火都由太平洋瓦電設備引起。（編輯：馮昭）1100720