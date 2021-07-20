全球第一　路透：歐洲COVID-19總數破5000萬

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Delta變異株的傳染力比COVID-19原始版本更強，已在100國現蹤，是目前全球最主要的變異株。
路透社報導，Delta變異株快速蔓延引發拖累全球經濟復甦的隱憂，歐洲市場今天大跌逾2%，為9個月以來表現最差的交易日。
AJ Bell投資總監穆德（Russ Mould）說：「投資人十分擔心…可能再一、兩個月就又要封城。COVID再次快速蔓延，航空、餐廳、休閒產業業者可能無法迎來他們期盼已久的夏季銷售旺季。」
歐洲仍是全球疫情重災區之一，歐洲確診數占全球總數的27%，死亡病例則占全球31%。
根據路透社統計，歐洲最初的2500萬起確診病例耗時約350天，但從2500萬增加到5000萬個病例只花了194天。
歐洲國家中，以俄羅斯疫情最為嚴重，確診數即將跨越600萬門檻。
而在英國，當地今天雖終結了實施1年多的防疫封鎖限制，但所謂的「自由日」卻在確診病例飆升、前景不樂觀之下而烏雲罩頂。
許多歐洲國家已因確診病例狂飆而再度祭出COVID-19限制措施。
法國的防疫措施最為嚴厲。8月起，民眾想出入商店、電影院等場所需出示已接種疫苗或陰性篩檢結果的健康通行證；護理人員也被強制規定接種疫苗。
荷蘭同樣因為境內確診病例上揚，而在解封短短數週後，於上週宣布再度實施居家工作方案，並重新對酒吧、餐廳和夜店設限。
希臘為了抑制激增確診數，要求餐廳、酒吧、咖啡廳內用的顧客，出示完整接種疫苗的證明。
路透社的數據分析報告發現，Delta變異株肆虐，加上各國政府大力鼓勵民眾施打疫苗，10多國的單日疫苗接種率都有提升。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100720