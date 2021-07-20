COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

勿因疫情錯失治療時機　嚴重氣喘治療不中斷！

勿因疫情錯失治療時機　嚴重氣喘治療不中斷！
勿因疫情錯失治療時機　嚴重氣喘治療不中斷！

健康醫療網

2021-07-20 11:01:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名四十多歲女性患者，十年前開始出現久咳、胸悶、喘鳴聲等氣喘症狀，期間使用支氣管擴張劑，但仍無法穩定控制氣喘症狀，直至兩年前至彰化基督教醫院，透過抽血檢查，發現免疫球蛋白E指數明顯上升，屬於嚴重過敏型氣喘，經由施打抗免疫球蛋白E生物製劑，氣喘症狀已明顯控制，久咳及喘鳴聲症狀也獲得良好控制！

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球氣喘人口達三億　長期控制不佳易惡化

氣喘是最常見的慢性呼吸道疾病，根據世界衛生組織估計，全球約有三億人口罹患氣喘，而台灣每十位成人就有一位氣喘患者。彰化基督教醫院胸腔內科林聖皓主任指出，造成氣喘惡化的因子眾多，包含病毒或細菌的感染、環境與空氣污染、過敏原、天氣變化、潮濕等，若長期氣喘控制不佳則可能演變成嚴重型氣喘，一旦惡化為嚴重型氣喘，將無法透過吸入型或口服藥物得到穩定改善症狀，且即便已接受氣喘與其他氣喘相關共病的治療，仍無法有效控制。

嚴重過敏性氣喘佔比高　透過生物製劑可有效改善

林聖皓主任說明，嚴重型氣喘可分為不同類型，包含免疫球蛋白E過高，或是嗜酸性白血球數目過多，目前已有針對不同類型的嚴重型氣喘生物製劑以提供精準治療。其中，因免疫球蛋白E所引起的嚴重過敏性氣喘佔比最高，建議這類患者可透過長期規律使用生物製劑，穩定控制病況。彰化基督教醫院胸腔內科詹博強醫師呼籲，有慢性咳嗽、喘鳴聲、呼吸喘等症狀，且在一般診所無法穩定控制，症狀反覆發生之患者，建議至醫學中心做詳細肺功能及抽血檢查，透過專業的胸腔內科醫師診斷，確認氣喘的嚴重程度，才能針對氣喘類型精準選擇藥物治療。

新冠肺炎疫情期間　嚴重過敏性氣喘該如何照護

近期，因為Covid-19疫情嚴峻，許多患者恐擔心到院就診會提升感染風險，詹博強醫師進一步表示，在疫情期間的高風險情況下，任何感染皆可能引發氣喘發作或惡化，建議患者應配合中央政策接種Covid-19疫苗，除此之外，更要在疫情當局，持續規律回診與接受生物製劑治療，才能避免氣喘發作，穩定控制病況。

彰基胸腔內科專業團隊　提供全方位追蹤治療

彰化基督教醫院在呼吸道疾病上有專業的醫療團隊，提供一系列的追蹤與診治，使患者得到最完善的照護。詹博強醫師提醒，除了找出遠離誘發氣喘因子外，已在用藥的患者須嚴格遵從醫囑，切勿隨意停藥使氣喘反覆發作，加上年紀越大，氣管退化速度越快，之後可能越難治療，所以遵從醫囑、預防氣喘反覆發作才是避免氣喘惡化的關鍵。



資料來源：健康醫療網 勿因疫情錯失治療時機　嚴重氣喘治療不中斷！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
26.67%73.33%
2021-07-20-2021-07-23

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
8.42%91.58%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
74.55%25.45%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
41.61%58.39%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

84.91%15.09%
2021-07-18-2021-07-20
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀