藍營轟潘文忠立刻下台！陳玉珍「一句話」狠酸蘇貞昌

東京奧運中華代表團19日包機前往日本備賽，卻發生官員、行政人員搭乘商務艙，教練及國手卻坐經濟艙，引發眾怒。對此，國民黨團總召費鴻泰20日指出，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠的公開承諾全成了笑話，黨團要求潘下台負責；立委陳玉珍更酸蘇貞昌，這就是蘇所謂的「盡心力照顧國手」。
記者羅婉庭／台北報導
2021-07-20 11:43:49｜2021-07-20 11:53:21
國民黨立委費鴻泰、陳玉珍、鄭麗文等人上午針對疫苗、東奧等時事議題召開記者會。費鴻泰表示，蔡英文2016年時曾公然允諾，東京奧運一定讓選手、教練坐商務艙，費指出「真的太傻眼！」竟沒有一個國手坐商務艙，高官心中根本沒有人民，更把蔡英文的話當放屁。
費鴻泰批評，射箭、羽球、高爾夫球選手沒有住在選手村，雖是住在離比賽地點較近的地方，但其他國家因應防疫，甚至將飯店整間包下，做好萬全準備，反觀台灣，國手們卻是跟一般旅客混居，似乎絲毫不擔心防疫破口，費當場要求教育部長潘文忠向大眾說明，並立刻道歉、下台。
陳玉珍接著指出，蔡英文、蘇貞昌、潘文忠共同的承諾竟然可以跳票，證明政府公信力已經歸零，官員打從心裡不尊重為國打拚的國手。選手的住宿環境更是遠比不上中國大陸選手住的四星海景飯店，甚至比不上烏干達選手，國人將作何感想，難道這就是蘇貞昌所謂「盡心力照顧國手」，簡直是國際笑話。