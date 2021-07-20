COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美警告香港營商風險　港方：真金不怕洪爐火

▲國安法壓境下，媒體和泛民派在香港的活動空間也日益緊縮。美國政府日前向在港營商的美國企業和個人發出商業警告，香港各方隨即作出回應，說「真金不怕洪爐火」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲國安法壓境下，媒體和泛民派在香港的活動空間也日益緊縮。美國政府日前向在港營商的美國企業和個人發出商業警告，香港各方隨即作出回應，說「真金不怕洪爐火」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-20 12:22:07

（中央社記者張謙香港20日電）美國政府日前向在港營商的美國企業和個人發出商業警告，香港各方隨即作出回應，其中官方財經事務及庫務局局長許正宇說，「真金不怕洪爐火」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合本地媒體的報導，許正宇昨天發表網誌文章，批評美方發出的警告，既無視事實，也屬無事生非，不會損害香港的國際金融中心地位。

他說，「真金不怕洪爐火」，只要把金融關鍵數據與美國政府的無理指控對比起來，大家就可以拆穿謊言，洞悉真相，了解到香港的國際金融中心地位堅如磐石。

他舉例說，自2020年初以來，港幣匯率保持強勢，單在去年4月至10月，就觸發「強方兌換保證流入港元體系的資金總額約500億美元」，當中7月1日後流入的占420億美元。

他說，目前香港擁有外匯存底超過港幣3.8兆元，為港元貨幣基礎的1.8倍。

同時，香港是全球最大的離岸人民幣中心，資金池規模超過人民幣8500億元；自2018年上市制度改革後至今年6月，有51家新經濟公司來港上市，融資超過港幣5100億元。

此外，香港一直是海內外金融機構扎根及發掘中外聯通業務機會的首選地，全球排名頭100家銀行中，有78家在港營運。

他說，港區國安法實施以來，香港金融市場生氣勃勃，穩健而暢旺的市場給海內外各方參與者帶來了極大機遇，加上社會回復穩定，政府有更大的信心和決心，將香港金融市場的發展推上新高峰。

另據星島日報的報導，香港金融發展局主席李律仁昨天說，香港作為國際金融中心，其營商環境至今並未受到影響。

他指出，香港具備良好法治、清晰監管及鄰近中國的「近水樓台」優勢，現時看不到有其他地方在這些方面較香港更具優勢。

他說，在最新的全球金融中心指數中，香港的排名由第5位升至第4位。（編輯：翟思嘉）1100720

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
20%80%
2021-07-20-2021-07-23

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
9.68%90.32%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
74.01%25.99%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
42%58%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

83.39%16.61%
2021-07-18-2021-07-20
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀