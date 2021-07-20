美警告香港營商風險　港方：真金不怕洪爐火

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他說，「真金不怕洪爐火」，只要把金融關鍵數據與美國政府的無理指控對比起來，大家就可以拆穿謊言，洞悉真相，了解到香港的國際金融中心地位堅如磐石。
他舉例說，自2020年初以來，港幣匯率保持強勢，單在去年4月至10月，就觸發「強方兌換保證流入港元體系的資金總額約500億美元」，當中7月1日後流入的占420億美元。
他說，目前香港擁有外匯存底超過港幣3.8兆元，為港元貨幣基礎的1.8倍。
同時，香港是全球最大的離岸人民幣中心，資金池規模超過人民幣8500億元；自2018年上市制度改革後至今年6月，有51家新經濟公司來港上市，融資超過港幣5100億元。
此外，香港一直是海內外金融機構扎根及發掘中外聯通業務機會的首選地，全球排名頭100家銀行中，有78家在港營運。
他說，港區國安法實施以來，香港金融市場生氣勃勃，穩健而暢旺的市場給海內外各方參與者帶來了極大機遇，加上社會回復穩定，政府有更大的信心和決心，將香港金融市場的發展推上新高峰。
另據星島日報的報導，香港金融發展局主席李律仁昨天說，香港作為國際金融中心，其營商環境至今並未受到影響。
他指出，香港具備良好法治、清晰監管及鄰近中國的「近水樓台」優勢，現時看不到有其他地方在這些方面較香港更具優勢。
他說，在最新的全球金融中心指數中，香港的排名由第5位升至第4位。（編輯：翟思嘉）1100720