居家防疫與3C連結加深　醫：別讓視線糊矇來奇襲

台灣疫情尚未正式解除警報，多數國人仍選擇減少外出，斷開人與人的連結後，取而代之的是在家與3C產品長時間相處，是否有感這陣子和電視、手機等電子產品的連結越變越深？宅家期間，居家工作視訊會議不停歇、下班後繼續追劇、孩子們的遠距教學也得參一腳，生活大小事離不開螢幕，是否常常感受到視線模糊、眼睛乾澀，甚至有異物感呢？明星眼科診所院長凃俊銜提醒：「當心乾眼疾病已經找上門！」





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乾眼疾病年齡Ｍ型化 生活離不開3C是主因！

自從疫情加遽，多數人待在家中時間變長，凃俊銜表示，這段日子因視線模糊、眼睛乾澀求診的患者比例增加，其中不乏30歲以下甚至年紀更小的學生族群。結合近年的臨床數據，可以發現乾眼疾病患者年齡已經呈現Ｍ型化，評估這項趨勢和生活型態變化，與使用3C產品時間劇增息息相關。





▲在家與3C產品長時間相處，是否常常感受到視線模糊、眼睛乾澀，醫師提醒：「當心乾眼疾病已經找上門」。（圖／品牌提供）

為什麼滑世代會成為乾眼疾病的患病高峰族群？來自2019年眼科醫學會的護眼調查顯示，國人使用3C產品的用眼時間平均每天10.7小時，扣除睡眠時間，一天中有超過3分之2的時間都在盯著螢幕。而長期接觸3C螢幕，會不自覺地減少眨眼次數，讓淚水加速蒸發，成為視線模糊、眼睛乾澀的主要原因。而年輕族群常見的上班用電腦、下班看平板、通勤時間滑手機的生活型態，也促使罹患乾眼疾病的比例逐年升高。





別再誤會眼壓高！乾眼症狀易誤判

凃俊銜指出「很多的患者，都是因為『自覺眼壓高』或是『自覺近視』來求診，檢查後才發現是乾眼疾病。」意味著慣用3C導致乾眼症患者低齡化，但即使如此，乾眼症的患者族群中，真正意識到自己是「乾眼疾病」而就醫的比例上還是偏低，醫師進一步提到，乾眼疾病患者會因為淚膜層不穩定，造成眼睛出現疲勞腫脹感或視線模糊；由於症狀多為突發性，民眾容易誤判是眼壓高或近視，或是直接忽視，認為只是眼睛疲勞，休息一下就好，反而因此延誤就醫時間，導致病症惡化。





▲疫情期間減少外出，但就算成為沙發馬鈴薯，也別忘了護眼撇步，避開「礙眼雷區」、有乾眼症狀時，選擇適當人工淚液，緩解乾眼症狀，以免當了沙發族、又成糊矇族！（圖／品牌提供）

凃俊銜指出，如果民眾能及早意識到自己可能有乾眼症狀況而就診，通常都還會是在第一級的乾眼症，對於第一級的乾眼症患者，大多會以衛教與人工淚液進行初步治療。此外，要減緩乾眼症狀，加強日常護眼也是關鍵步驟：除了降低使用3C產品的時間，盡量每30分鐘休息10分鐘外，熱敷眼睛以舒緩疲勞，及有意識的加強眨眼次數也是方法之一，同時養成使用具長效保濕因子人工淚液的習慣，能加強眼表濕潤，提升視覺品質，也能減少乾眼症狀惡化的風險如第二級眼角膜點狀破皮、第三級絲狀角膜炎，甚至第四級的角膜潰瘍，以維護靈魂之窗的健康。





▲人工淚液鎖水、補水又安全！愛爾康為糊矇族的好夥伴。（圖／品牌提供）