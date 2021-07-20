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疫情下癌友如何治療不中斷

疫情下癌友如何治療不中斷
疫情下癌友如何治療不中斷

健康醫療網

2021-07-20 13:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】全台疫情三級警戒持續一段時間，無形中也降低癌症患者就醫意願，就怕待在醫院的時間長，增加感染新冠肺炎的風險。台北榮民總醫院外科部主任曾令民醫師表示，醫院的管控其實非常嚴格，疑似新冠肺炎、確診病患與一般民眾、病友都是分開的，且協助治療的醫護人員目前皆已接受過疫苗注射，因此，至醫療院所就診仍是非常安全的，病友不用太過焦慮。

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「追蹤期」病友與醫師討論　「治療期」病友調整治療方式

曾令民醫師表示，若病情穩定屬「追蹤期」的病友，可與主治醫師討論，將例行檢查時間適度安排；如為「治療期」的病友，醫療團隊會依疾病狀況，調整適合的治療方式，減少病友就診或留院時間。以HER2陽性乳癌患者來說，目前已有「皮下注射劑型藥物」可使用，相較於過去靜脈注射時間高達30分鐘以上，皮下注射劑型僅需二至五分鐘時間，對醫療院所、病患來說便利且安全。

另一方面，癌症希望基金會蘇連瓔執行長也提及，疫情下癌症病友及照顧者生、心理也遭大極大的衝擊，包含疾病治療副作用的處理、情緒壓力排解，抑或是疫情下就醫保險的給付或生活機能支援等，若有相關需求的癌症病友，可透過基金會免付費專線0809-010-580，皆有社工、心理師等專業人員協助。

癌症病友可打疫苗　化療先與主治醫師討論

至於癌症病友是否可接受新冠疫苗注射，對此，曾令民醫師表示，原則上，所有的癌症病友皆可接受疫苗注射，鼓勵一旦輪到符合資格施打疫苗就盡快完成注射，另外，對於部分正在進行化療的癌友，若是擔心因白血球低下及身體虛弱等，建議也可與主治醫師討論，是否將疫苗注射時間與化療時間，間隔一至兩個禮拜。整體來講，癌友接受疫苗注射是安全的，可避免新冠肺炎感染帶來的重症風險。



資料來源：健康醫療網 疫情下癌友如何治療不中斷

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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