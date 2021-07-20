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小賴大素顏現身做PCR篩檢　見「護士反應」直呼好溫柔

▲小賴素顏做PCR，誇讚護士好溫柔。（圖／TVBS提供）
▲小賴素顏做PCR，誇讚護士好溫柔。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-07-20 21:00:00

藝人陳零九上月確診新冠肺炎，經過治療後康復，目前正在休養，而與他一同主持節目《食尚玩家魚肉鄉民》的小賴也去做了PCR篩檢，除了聊到心路歷程之外，還誇讚護士很溫柔。

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▲陳零九確診康復後，卻有恐慌症。（圖／陳零九臉書）
▲陳零九上月確診新冠肺炎。（圖／陳零九臉書）
《食尚玩家魚肉鄉民》因三級警戒持續而暫停外景拍攝，改推出線上版網路節目，介紹宅在家可以享用的外送美食，必須獨挑大梁的小賴，前陣子因搭檔陳零九確診，必須待在家隔離了21天，後來也有去做PCR篩檢，檢測結果是陰性。小賴回憶起篩檢當天狀況，透露那天完全沒打扮，脂粉未施直接出門，怎料還是被護士認出問：「你是小賴嗎 ？」也因為聽說篩檢很痛，讓他事前十分害怕，不過結束後則認為不會痛，小賴還笑說不知道是不是護士認出我了所以比較溫柔。

陳零九目前仍在休養中，小賴只能上緊發條自己主持，還俏皮地在桌上放著貼有陳零九照片的人偶，還問觀眾：「只有我主持會不會覺得空虛？」另外，小賴也談及為何要去做PCR篩檢，無奈表示有特別詢問過1922，並依照「只要沒有發燒就不用去篩檢」的政府規範走，所以原先不打算篩檢，但由於每天都收到非常多私訊關心，還被質疑隱匿病情，最後為了讓身邊的人安心，就決定去做篩檢。

▲小賴透露做PCR篩檢心路歷程。（圖／TVBS提供）
▲小賴透露做PCR篩檢心路歷程。（圖／TVBS提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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