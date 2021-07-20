特企／兩岸藝人唱享兩岸交流　啟動未來音樂人繁星計畫

由中華全國台灣同胞聯誼會主辦的第十三屆海峽論壇分論壇《海峽兩岸青少年新媒體唱論壇》於本日（18號）下午在福建省廈門市舉行，此次論壇邀請兩岸老中青三代音樂文化人，以線上線下串聯的方式共同發表談話，暢談兩岸流行音樂交流40年來的回顧與點點滴滴，並以播放微電影，聆聽多首膾炙人口歌曲的方式，敲響論壇「唱憶青春，唱享未來」主題！





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論壇中，中華全國台聯也同步推動"未來音樂人·繁星計劃"，繁星計劃是中華全國台聯主要面向台灣青年建立的交流、學習平台，每年皆有不同的主題，為台灣青年提供相關主題的專業培訓、交流、實訓及推薦就業等等。去年以"未來媒體人、繁星計劃"為主題，成功輔導200多位台青試水新媒體，經過專業培訓後，已在直播帶貨、網店經營等線上新媒體領域取得不錯的成績。台聯今年則以未來音樂人為主題，聯手大陸多個音樂演藝平台，為台灣青年音樂人來大陸發展提供優質的創作環境、提供豐富的平台資源、專業的版權運營和精准的宣傳渠道，建立兩岸音樂人和音樂作品落地轉化的新機制。





台灣資深音樂人，民進黨創黨黨員，野百合活動發起人楊祖珺教授亦受邀出席論壇，楊教授在會前受訪表示：音樂不只是娛樂效果與平日消遣，音樂其實還有很多的功能，在每次社會變動，改革，進步時，都有不同的音樂，給予人們振奮人心，安撫心靈的作用。兩岸音樂交流也有40年了，楊教授選擇用唱的方式，讓音樂傳達兩岸間的交流傳承，用詞曲緊緊的聯繫著兩岸人民的心與情，用歌聲消除兩岸間的不友善，楊教授說：台灣開放黨禁40年以來，是台灣人民ㄧ直用自己的聲音，自己的方式，去努力爭取更好的生活保障與未來，才有現在如此美好的台灣。所以台灣，甚至是民進黨都不應該也不能被把持在個人或少數團體的手上，呼籲蔡英文當局認真思考民進黨當年創黨時的初衷與理想，把台灣，把台灣政府還給人民，這樣台灣才能有更美好的未來。



