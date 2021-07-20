神人同事請假理由超狂！「詭異原因」曝光：老闆娘也笑瘋
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 15:49:30｜2021-07-20 16:54:44
在職場上除了要處理繁瑣的工作事宜，還得與上司、同事經營良好的關係，因此若能遇到好的工作環境、好相處的同事，是再好不過的了；對此，就有一名女網友發文，表示她有位「神人同事」每次請假理由都超狂，就連老闆娘看了也不禁瘋狂大笑。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「我同事的超狂請假單」為題發文，表示他有一位神人同事，每次總說自己是「地獄來的使者」，「平時講話很多奇怪的形容詞，常常神來一筆」。
而原PO也分享這位神人同事的「請假單」，因為上面很多詭異的名稱、職位、請假事由，就連老闆娘看了也笑瘋。像是「事由」寫「拉西（拉肚子）」，讓原PO傻眼「很棒，全公司都知道你腸胃不好了」；還有像是「職位」寫「打雜小弟」，「別人叫他經理，他卻最享受老闆稱呼他打雜小弟」。該名神人同事甚至還將「單位」、「職稱」寫成「敬事房」，讓原PO直呼「特休就特休，請假單就是在比創意，職位在我們公司大家都可以隨便掰的吧」；也因為同事雖然才40初，但已是三高患者，所以每個月都要到醫院回診，但他竟然在假單上寫「職位：大內總管，事由：醫院一日遊」。
就連最近的時事他也不放過，原PO說，「他是全公司第一個打疫苗的人，果然是我們的疫苗先鋒隊長」，原來同事又在假單上發揮創意了，「單位：先鋒部隊，職稱：隊長，事由：搶頭香疫苗先鋒」，也讓原PO在文末直呼「以上都是同一個人，現在我們都好期待他下次的請假職位和事由」。貼文一出，掀起熱議，「也太有才」、「好直接」、「好好笑哈哈哈哈哈哈」、「好喜歡這種奔放的同事！」、「哪天他突然很正經寫假單，你們會不會很擔心，他是不是真的生病了」、「醫院視察一日遊該哭還是該笑」、「好羨慕有這種帶給大家歡樂的同事」、「感覺公司氣氛很好欸」、「在這種地方上班，感覺歡樂很多」。（編輯：郭佩蓉）