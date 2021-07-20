神人同事請假理由超狂！「詭異原因」曝光：老闆娘也笑瘋

在職場上除了要處理繁瑣的工作事宜，還得與上司、同事經營良好的關係，因此若能遇到好的工作環境、好相處的同事，是再好不過的了；對此，就有一名女網友發文，表示她有位「神人同事」每次請假理由都超狂，就連老闆娘看了也不禁瘋狂大笑。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「我同事的超狂請假單」為題發文，表示他有一位神人同事，每次總說自己是「地獄來的使者」，「平時講話很多奇怪的形容詞，常常神來一筆」。





而原PO也分享這位神人同事的「請假單」，因為上面很多詭異的名稱、職位、請假事由，就連老闆娘看了也笑瘋。像是「事由」寫「拉西（拉肚子）」，讓原PO傻眼「很棒，全公司都知道你腸胃不好了」；還有像是「職位」寫「打雜小弟」，「別人叫他經理，他卻最享受老闆稱呼他打雜小弟」。





▲女網友PO出神人同事的超狂請假單。（圖／翻攝自《Dcard》）

就連最近的時事他也不放過，原PO說，「他是全公司第一個打疫苗的人，果然是我們的疫苗先鋒隊長」，原來同事又在假單上發揮創意了，「單位：先鋒部隊，職稱：隊長，事由：搶頭香疫苗先鋒」，也讓原PO在文末直呼「以上都是同一個人，現在我們都好期待他下次的請假職位和事由」。



