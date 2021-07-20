影／黑貓亂入喵哥玩轉貓抓盆　上演「手動咖啡杯」戲碼！

Nini Ml養了一對活寶貓咪，分別是英短灰貓「布魯」與黑貓「黑嚕」，這天她一回家就看見布魯開心地在地上轉貓抓盆，而黑嚕見狀立刻湊上去坐好「讓哥哥轉」，網友看了影片都直笑說：「在玩旋轉咖啡杯嗎？」。

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▲灰貓「布魯」與黑貓「黑嚕」是一對感情很好的貓兄弟。（圖／網友Nini Ml授權提供）

× ▲灰貓「布魯」與黑貓「黑嚕」是一對感情很好的貓兄弟。（圖／網友Nini Ml授權提供）

住在新竹縣新豐鄉的馬麻Nini表示，布魯目前4歲，當初是朋友送的小公貓，而黑嚕則是親戚認養一隻小母貓時，也順便將黑嚕送給她，目前也一樣是4歲的公貓。兩隻貓咪個性都很好，也常常玩在一起，但也會一起做壞事，就是趁Nini不注意時偷翻她的包包，或是偷開抽屜看裡面有什麼好玩或好吃的。

▲布魯最喜歡待在搖搖貓抓盆裡。（圖／網友Nini Ml授權提供）

× ▲布魯最喜歡待在搖搖貓抓盆裡。（圖／網友Nini Ml授權提供）

布魯還有一個特性，就是喜歡「轉貓抓盆」，這天牠看見馬麻下班，心情非常好，就躺在地上開始轉起貓抓盆，當Nini稱讚牠「好棒」牠就轉得更快！而黑嚕一聽見馬麻說話也立刻湊過來看，當她發現哥哥正在轉盆子時，牠毫不猶豫地坐上去讓哥哥「轉」，Nini看了忍不住笑說：「來個免費旋轉木馬！」。

▲這天布魯看見馬麻回來，竟然轉起搖搖盆表演給她看！（圖／網友Nini Ml授權提供）

× ▲這天布魯看見馬麻回來，竟然轉起搖搖盆表演給她看！（圖／網友Nini Ml授權提供）

▲沒想到轉到一半黑嚕突然出現……（圖／網友Nini Ml授權提供）

× ▲沒想到轉到一半黑嚕突然出現……（圖／網友Nini Ml授權提供）

▲布魯：你有一點重，累死哥啦！（圖／網友Nini Ml授權提供）

× ▲布魯：你有一點重，累死哥啦！（圖／網友Nini Ml授權提供）

網友看了影片都笑說：「這貓的臂力很可以」、「看幾次就笑幾次」、「很懂旋轉欸」、「好好笑，隨意控制轉和停耶！跑進去的貓心機好深