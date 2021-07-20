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疫情期間不敢出門看診　健保署推診所視訊診療

疫情期間不敢出門看診　健保署推診所視訊診療
疫情期間不敢出門看診　健保署推診所視訊診療

健康醫療網

2021-07-20 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】國內防範新冠肺炎疫情，全國進入三級警戒將近一個多月，讓許多人不僅不敢出門，部分家長更不敢帶孩子出門就醫，為守護民眾健康，健保署自110年5月全面擴大開放醫療院所開設視訊診療門診，可望透過零接觸診療方式，藉由視訊掌握病患病情並提供適當治療，也能讓診所充分發揮家庭醫師的角色與功能。

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孩子高燒父母憂疫情不敢就醫　視訊診療及時治療

一名幼兒因突然持續高燒，但礙於疫情緣故，讓父母不敢帶她赴醫院求診，所幸諮詢小兒科診所後，透過醫師及護理人員協助下，透過視訊診療發現這名幼兒喉嚨長滿水泡，確診為腸病毒，隨即衛教家長注意危險徵兆並開立藥物，順利幫助這名幼兒在疫情期間平安渡過高燒危機。

視訊診療門診降感染風險　雲嘉南1386家診所加入

健保署南區業務組林純美組長說明，自健保署開放醫療院所開設視訊診療門診後，藉由多元便利的就醫平台，幫助民眾能減少出入醫療院所，減少感染風險，也不用擔心因為疫情延誤就醫；截至110年6月底，雲嘉南地區已有55家醫院及1386家診所加入視訊診療門診，可望一起守護民眾健康。

別因疫情影響病情　必要時可採視訊診療

此外，除了透過視訊診療門診，民眾疫情期間若有就醫需求，也可下載全民健保行動快易通APP，於就醫院所查詢項目中，直接搜尋縣市及鄉鎮市區，快速找尋住家附近提供視訊診療醫療院所。健保署提醒，千萬別因為疫情緣故影響原本病情，必要時，藉由視訊診療門診盡早接受治療。



資料來源：健康醫療網 疫情期間不敢出門看診　健保署推診所視訊診療

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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