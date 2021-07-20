我是廣告 請繼續往下閱讀
一名幼兒因突然持續高燒，但礙於疫情緣故，讓父母不敢帶她赴醫院求診，所幸諮詢小兒科診所後，透過醫師及護理人員協助下，透過視訊診療發現這名幼兒喉嚨長滿水泡，確診為腸病毒，隨即衛教家長注意危險徵兆並開立藥物，順利幫助這名幼兒在疫情期間平安渡過高燒危機。
視訊診療門診降感染風險 雲嘉南1386家診所加入
健保署南區業務組林純美組長說明，自健保署開放醫療院所開設視訊診療門診後，藉由多元便利的就醫平台，幫助民眾能減少出入醫療院所，減少感染風險，也不用擔心因為疫情延誤就醫；截至110年6月底，雲嘉南地區已有55家醫院及1386家診所加入視訊診療門診，可望一起守護民眾健康。
別因疫情影響病情 必要時可採視訊診療
此外，除了透過視訊診療門診，民眾疫情期間若有就醫需求，也可下載全民健保行動快易通APP，於就醫院所查詢項目中，直接搜尋縣市及鄉鎮市區，快速找尋住家附近提供視訊診療醫療院所。健保署提醒，千萬別因為疫情緣故影響原本病情，必要時，藉由視訊診療門診盡早接受治療。
資料來源：健康醫療網 疫情期間不敢出門看診 健保署推診所視訊診療
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊