泰國爆發示威3點訴求一次看　疫苗政策為何引發民怨？

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根據《衛報》報導，以「解放青年」學生組織為首的示威者聚集在曼谷民主紀念碑的十字路口附近高喊「封建滅亡、人民萬歲」等口號，並在現場焚燒2000具「假屍體」以諷刺政府防疫無能導致染疫死亡人數劇增。警方則出動約1500名員警並使用水炮車、催淚瓦斯和橡膠子彈等驅散示威者，導致1名記者和8名員警受傷，目前關於示威者受傷人數則並不清楚。事實上，泰國示威運動本來已經稍微平息，但在大約3週前又開始陸續出現，與疫情升溫息息相關。
18日上街的泰國示威者主要訴求有3點：泰國總理帕拉育無條件辭職、刪減皇室和軍方預算以專心投入防疫工作，以及引進更多mRNA疫苗。泰國目前一劑施打率為15.5%、二劑施打率為4.9%，疫苗施打進程緩慢、影響疫情控制及經濟復甦，且目前提供的疫苗主要為科興疫苗和AZ疫苗，保護力超過90%的mRNA疫苗卻幾乎沒有。
泰國廣打科興醫護仍染疫 疫苗選擇過少引發質疑
在泰國去年的示威遊行中，「民主、反威權」是一大重點，因此軍政府上任的帕拉育總理和容不得批評卻坐擁大量財富的泰國皇室皆成了反抗對象。此外，由於泰國與中國當局關係友好，讓泰國年輕世代對中國影響力的擴張也相當關注，因此不論在香港反送中運動、台海局勢和新疆、西藏的人權議題上，也都能見到不少泰國年輕網友的聲援。這種反威權、反對泰國政府向中國靠攏的反中立場在去年的「中泰網友推特大戰」以及後來泰國與香港及台灣網友共組「奶茶聯盟」可以略見一二。
因此，在泰國今年開始推動疫苗施打計畫後，就有民眾對於泰國廣打科興疫苗感到不滿，而隨著變種病毒疫情擴散，越來越多研究報告顯示科興疫苗有效性不足應對新疫情，泰國近期更有數百名施打2劑科興疫苗的醫護仍然感染事件，讓大眾對政府疫苗採購政策更加不滿，在推特、臉書等社交媒體平台發起 #ฉีดPfizerให้บุคลากรการแพทย์（讓醫護打輝瑞）的熱門標籤。泰國政府後來也宣布開放施打科興之民眾第2劑可以混打其他廠牌，已接種2劑者則可以追加第三劑其他廠牌疫苗。
皇室旗下藥廠代工AZ卻無法批評 訂單生產延遲拖慢疫苗接種速度
民眾對於疫苗政策的另一項不滿是，泰國目前使用的AZ疫苗主要來自泰國「暹羅生物製藥公司」代工生產，然而這間默默無聞的藥廠先前根本沒有任何疫苗生產經驗，卻因為是皇室所有而順利簽下AZ代工合約，引發民眾質疑。由於這間藥廠由泰王百分之百擁有，因此讓反對黨和一般民眾幾乎無法公開質疑、批評或要求檢視，否則可能將遭到當局以「不敬罪」（lese majeste）起訴，最高可被判15年刑期。今年1月，就有一名著名的反對派人士Thanathorn Juangroongruangkit因公開質疑該公司而遭到起訴。如今，暹羅生物製藥公司在開始生產後果然出現訂單延誤的情形，也拖慢泰國疫苗施打進度，激發民眾更多不滿。
政府防疫及疫苗政策的問題導致泰國疫情升溫、全國多個地區防疫禁令緊縮，衝擊地方商家生意，因此儘管疫情嚴峻不得群聚，仍無法阻擋示威者上街。一位民眾就表示：「就算我們待在家裡，還是會死於COVID-19，這就是為什麼我們要站出來！」
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