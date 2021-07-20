TBV車隊榮登今年環法賽團隊總冠軍　馮俊凱與有榮焉

數億人收看的全球三大運動盛會之一，長達3週3418公里極限挑戰的第108屆Tour de France環法自行車公路大賽，昨天終於在巴黎香榭里舍大道圓滿落幕。今年的環法賽一開始就碰上多起大摔車，在高達近四分之一的選手未能完賽的情況下，整個過程高潮迭起，產生許多出乎意料的比賽結果，讓這次環法賽特別的精采，令人回味。





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首先在團隊成績方面，可喜可賀的是唯一騎乘台灣精品之光，美利達自行車(MERIDA)的Team Bahrain Victorious(TBV巴林.勝利車隊)在不被看好的情況下，以黑馬的姿態，勇奪團隊總排冠軍! TBV是台灣一哥選手馮俊凱所屬的車隊，陣中雖無超級巨星，甚至主將選手早在第3站就不幸摔車傷重退賽的劣勢之下，這支凝聚力強大的隊伍卻越挫越勇，共摘下了3個單站個人冠軍，登山王排名第2，衝刺積分王排名第3、第6，以及團隊總排第1名，個人總排第9名。這般絕處逢生，彷彿小蝦米戰勝大魚的優異表現讓人在台灣，備戰東京奧運的TBV車隊隊友馮俊凱特別感到與有榮焉!





此外，同樣令人津津樂道的話題是賽前才臨時遞補上陣的DQS車隊的英國36歲衝刺老將Mark Cavendish，石破天驚的一舉奪下4個單站衝刺冠軍，追平半個世紀前的比利時巨星Eddy Merkx創下的個人累計34次環法賽單站冠軍的最多勝紀錄，堪稱百年難得一見的東山再起戲碼。還有一生8度榮登環法賽總成績前3名頒獎台，但卻未曾穿過領先者黃衫的知名已故法國選手R. Poulidor，今年有他的外孫M. van der Poel首度參加環法賽就在第2站就摘冠。金孫為爺爺一圓黃衫美夢的感人落淚情節，讓全球車迷為之動容。





至於眾所關注的環法賽黃衫個人總冠軍，未滿23歲的斯洛維尼亞年輕選手Tadej Pogačar在第一週就出乎意料地形成一人獨霸的局面，而輕鬆衛冕成功。種種許多不可思議的情節與結果，不得不說今年的環法賽實在特別的精采絕倫，令人回味無窮。





透過累積數億人觀看的精彩賽事，台灣唯一在舉世矚目的環法賽曝光的美利達自行車(MERIDA)，再度讓來自台灣品牌站上世界舞台，也成為本次的最大贏家。隨著多站選手的領先，台灣品牌MERIDA在全球轉播中持續曝光，特別是紅橘大膽配色的選手車『REACTO銳克多』、『SCULTURA斯特拉』在比賽中顯得十分耀眼突出。美利達以代表台灣世界級的自行車工藝技術，讓選手得以在世界一級的賽事中大展身手，贏得佳績，並且非常成功的拓展了台灣精品的國際視野。



