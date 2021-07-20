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美中緊張局勢進入新階段！歐美罕見譴責中國駭客攻擊

▲美國同英國、加拿大、澳洲、日本，以及歐盟罕見的一致譴責中國對惡意網路攻擊應該負起責任，日媒認為，這代表美中緊張進入新階段。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國同英國、加拿大、澳洲、日本，以及歐盟罕見的一致譴責中國對惡意網路攻擊應該負起責任，日媒認為，這代表美中緊張進入新階段。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-20 16:46:40

美國19日與英國、澳洲、日本等盟友，以及北大西洋公約組織（NATO）發表聯合聲明，譴責中國對科技公司微軟（Microsoft）進行大規模惡意網路攻擊。白宮聲明表示，中方的行為促使各國更加重視網路安全，以及惡意攻擊對經濟與國安的威脅。《日經亞洲》指出，美國與盟友一致的聲明，標誌美中緊張關係進入新的階段，華盛頓加大在國際社會孤立北京的力道，而一些觀察家則認為，光靠聲明無法喝止中國，必須要有實質的制裁。

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美國高級官員週日（18）暗示，實質制裁已經蓄勢待發，「美國與盟友不排除採取進一步的行動，追究中國在網路惡意攻擊的責任」且透露，華盛頓已經向中國官員表達了不滿。針對微軟公司遭到攻擊，白宮指出，與中國政府有關的駭客參與了相關勒索信件的網攻。美國司法部也宣布，起訴4名屬於中國國家安全部門的網路駭客，並指控這些人與多起針對外國企業、政府的網路攻擊相關。

日本政府也懷疑，中國解放軍參與對日本航天局（JAXA）的網路攻擊，譴責相關行動破壞自由、公平和安全網絡空間所體現的民主基礎。英國也和拜登政府站在同一線，外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，中國必須結束這種系統性的網路破壞，否則將會被咎責。歐盟雖然沒有明確指責北京發起網路攻擊，但也表態呼籲中方負起責任，切勿放任領土內發生惡意網路行動。

美國聯邦調查局、網路安全部門以及國安局週一（19）發布一份報告，希望促進網路上的防禦措施，內文指出中國駭客針對各國政府機構、大學和醫療機構在內，使用大約50種戰術和方法。這些攻擊通常透過商業軟體中的漏洞，且在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，因為勞工在家工作、使用雲端服務的頻率增加，受到釣魚郵件或惡意程式攻擊的個案也明顯增長。

《日經亞洲》報導指出，由中國、俄羅斯政府支持的網路攻擊並不稀奇，但美國與盟友就網路安全議題一同表態的狀況卻十分罕見。這代表，美國已經準備好在下一步採取具體行動，就像美國與其他盟國一同就新疆人權議題對中國實施制裁。

東京網絡安全諮詢公司「Sightn」負責人Hiroki Iwai認為，中國政府已經將網路攻擊當作國家戰略的一部分，並將竊取商業或學術機密定位為「經濟關鍵政策」的一部分。華盛頓智庫蘭德公司資深研究員何天睦（Timothy R. Heath）則是向《自由亞洲》電台分析，中國網路攻擊活動猖獗，主要原因是很少有國家會就此事真正進行制裁，要遏止中國的行動，除了制裁手段，美國也要與中國進行會談，尋求穩定和控制網路入侵的方法。

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