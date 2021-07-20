美中緊張局勢進入新階段！歐美罕見譴責中國駭客攻擊

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日本政府也懷疑，中國解放軍參與對日本航天局（JAXA）的網路攻擊，譴責相關行動破壞自由、公平和安全網絡空間所體現的民主基礎。英國也和拜登政府站在同一線，外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，中國必須結束這種系統性的網路破壞，否則將會被咎責。歐盟雖然沒有明確指責北京發起網路攻擊，但也表態呼籲中方負起責任，切勿放任領土內發生惡意網路行動。
美國聯邦調查局、網路安全部門以及國安局週一（19）發布一份報告，希望促進網路上的防禦措施，內文指出中國駭客針對各國政府機構、大學和醫療機構在內，使用大約50種戰術和方法。這些攻擊通常透過商業軟體中的漏洞，且在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，因為勞工在家工作、使用雲端服務的頻率增加，受到釣魚郵件或惡意程式攻擊的個案也明顯增長。
《日經亞洲》報導指出，由中國、俄羅斯政府支持的網路攻擊並不稀奇，但美國與盟友就網路安全議題一同表態的狀況卻十分罕見。這代表，美國已經準備好在下一步採取具體行動，就像美國與其他盟國一同就新疆人權議題對中國實施制裁。
東京網絡安全諮詢公司「Sightn」負責人Hiroki Iwai認為，中國政府已經將網路攻擊當作國家戰略的一部分，並將竊取商業或學術機密定位為「經濟關鍵政策」的一部分。華盛頓智庫蘭德公司資深研究員何天睦（Timothy R. Heath）則是向《自由亞洲》電台分析，中國網路攻擊活動猖獗，主要原因是很少有國家會就此事真正進行制裁，要遏止中國的行動，除了制裁手段，美國也要與中國進行會談，尋求穩定和控制網路入侵的方法。