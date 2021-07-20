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巷仔內／官員赴東奧搶坐商務艙　蔡政府的進步價值蒙灰

▲台灣隊出征東奧，卻爆出官員搭商務艙、運動員搭經濟艙一事，讓蔡政府對於體育發展的賣力投入蒙上一層灰。（圖／行政院提供）
▲台灣隊出征東奧，卻爆出官員搭商務艙、運動員搭經濟艙一事，讓蔡政府對於體育發展的賣力投入蒙上一層灰。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／特稿

2021-07-20 17:12:06｜2021-07-20 18:00:52

東京奧運台灣隊19日自松山機場搭乘華航包機，飛抵羽田機場，不料卻傳出乘坐商務艙的皆為隨行官員，為國出征的運動員皆乘坐經濟艙，輿論譁然。雖然總統蔡英文、行政院長蘇貞昌第一時間接連道歉，各界普遍也能理解，台灣體育選手未獲應有重視已是黨國時代至今長久累積的陋習，然而，此事發生在強調自己最重視運動員的蔡政府任內，已對綠營造成重傷，民進黨宣稱的進步價值，恐將蒙上一層灰。

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東京奧運代表團19日自松山機場浩浩蕩蕩出發，蘇貞昌更親自前往送機打氣，本是氣勢高昂的出征，各界也紛紛開始討論台灣隊奪牌重點項目等，卻因為戴資穎的一則「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」的IG限時動態而轉變了焦點。

戴資穎身為世界羽球球后，在國際上獲得無數殊榮，每次出賽都是替國家增加能見度，這樣的發言一出，自然而然獲得關注與回響；其中又因為戴資穎容易暈機，過往出國比賽都是乘坐商務艙，進而調適自己身體狀況，此次卻是因為國家統一安排被塞到經濟艙，更讓人不捨。

雖然因為防疫梅花座，進而導致商務艙座位數不夠等情形，但相關部會未事先向每一位運動員溝通並取得諒解，堪稱離譜，這就是引發此次風波的最大關鍵所在。

蔡英文2016年剛就任總統，該年7月21日到左訓替上屆里約奧運台灣隊進行授旗時就曾表示，未來選手、教練出國比賽都是以商務艙為原則，這也難怪選手事前根本不知會被安排經濟艙座位，「2021年的蔡政府打臉2016年的蔡英文」，各界都傻眼。

過往各項體育協會等，皆受黨國體制影響，由國民黨長期把持，各界當然會對二次執政、且強調公平正義人權等進步價值的民進黨政府有更多期待，期盼體育改革能落實，政府能夠更支持運動產業發展。

蔡政府上任以來的確多所努力，以國內唯一的職業運動聯盟–中華職棒來說，蔡英文多次親自前往開球、觀賽，更首開我國先例，於每年初於總統府接見表揚前一年的冠軍隊，在體育界確實獲得諸多好評；除了人到，錢也持續到位，除了編60幾億預算用以整建左營國家訓練中心，此次東奧也相當早就開始準備，更替每個選手、教練、陪練員、按摩師等等都做最妥切的客制化安排，正視運動員需求，蔡政府確實用心在做。

不過，做了再多努力，卻在最簡單的機位安排上出了包。其實此次執飛台灣隊包機的是華航A330客機，本就只有30席商務艙，數量確實不夠，再加上疫情期間需以梅花座安排座位，體育署如此安排座位雖可說立意良善，但錯在沒有事先溝通，也沒有想是否有變通的辦法，最誇張的當然還是，隨行官員毫無敏銳度的坐進商務艙席位。

除了座位安排，由於出發前多數國手都集中在高雄左營的國訓中心訓練，包機卻不選擇從小港機場起飛，反而讓所有國手先搭高鐵到台北才上機，相關部會至今給不出合理解釋，不免讓人聯想，是否因為中央官員都在台北，才又出現如此荒謬的安排。

東京奧運台灣隊出發征戰，本應是在疫情期間一個凝聚國人氣勢的好機會，沒想到比賽都還沒開始，就捅了個大簍子，除了造成體育界對蔡政府失望，也傷害不少因為公平正義人權等議題而支持蔡英文及民進黨的年輕人。

蔡政府除了道歉外，對於實踐進步價值仍有諸多需要努力的地方，尤其體育改革更是一條漫漫長路，恐怕只能持續努力，才有可能洗刷此次不重視運動員的離譜惡名，否則違背自己所強打設定的形象之政治人物或政權，多數都被反噬得更慘。

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