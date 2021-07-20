烟花颱風將侵台　消防署籲做好防颱準備

內政部消防署今（20）日表示，由於颱風烟花侵台可能性大增，目前已完成中央災害應變中心開設整備，並已通報各直轄市、縣(市)政府及相關部會督促所屬落實防救災人力、救災裝備器材整備，保持機動隨時動員，以因應災害之發生。
記者張志康/綜合報導
2021-07-20 17:12:11
消防署也指出，針對易成孤島地區，也加強物資儲備、緊急通訊、搶修機具預置等防災整備工作，並依內政部「防疫時期災害發生之疏散撤離」及衛生福利部「災民臨時收容安置業務因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）工作指引」，做好預防性疏散撤離與收容安置準備。
另外，在防疫期間，消防署認為各直轄市、縣（市）政府針對災害應變中心運作及各項防救災工作的執行，也應考量落實防疫措施，依照「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」公布防疫措施指引辦理。
同時，預先掌握居家隔離、集中檢疫、防疫旅館等清冊資料，備妥防疫物資，以利執行救災與應變工作時，視需要強化相關防疫措施，確保防救災人員自身安全，避免疫情擴大風險。
消防署提醒，颱風來襲期間，民眾應隨時注意雨量及附近河川水位，預先準備至少3日份食物與飲用水，並備妥手電筒、收音機及行動電源等防災用品。
值得注意的是，切勿從事登山、游泳及釣魚等戶外活動，更要避免到海邊觀浪或戲水，以免發生意外。