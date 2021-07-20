監察院長將任滿1年　陳菊：遇困難也會有沮喪心情

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陳菊說明近一年來的績效成果指出，自109年8月至110年6月，監察院收受及處理人民書狀約計1萬3千餘件；成立彈劾案14案、彈劾15人；糾舉案1案、糾舉2人；糾正案33案、糾正50個行政機關；函請改善案76案，督促122個機關檢討改善；各機關據以議處違失人員計63人，確實發揮激濁揚清、整飭官箴之監察功能。
陳菊提到，國家人權委員會掛牌運作也將屆滿一周年，經過歷任總統與民間20餘年的努力及奮鬥才告成立，期許大家本於理想，不忘初衷，貢獻專業能力，共同攜手合作，未來也會盡力與各界、立法院溝通說明，尋求支持。目前在現有體制下盡忠職守，精益求精，使更多人願意為人權工作投注更多心力，普及人權理念。
日前國家人權委員會蔡柏英執行秘書因屆齡退休，執行秘書由監察業務處副處長李昀接任，副執行秘書由監察調查處調查官陳先成調任。
陳菊談到，長久以來，自己不論到任何崗位，對於優秀文官都極為愛護及重視，並用心培育，期勉監察院優秀文官能夠在不同領域多加歷練精進，為監察院及國家人權委員會貢獻更多專業能力。
陳菊並提及，在人權保障與促進方面，國家人權委員會已提出兩公約第3次國家報告之獨立評估意見，目前針對身心障礙者權利公約第2次國家報告撰寫獨立評估意見，委員王幼玲、王榮璋投身相關領域工作已逾30年，對各項議題著墨甚深；監察院也對遠洋漁工勞動政策提出調查報告及糾正案，舉出政府機關應努力的改善作為，積極與行政機關對話，皆是監察院為人權努力的表現。此外，近一年來國家人權委員會亦與國家文官學院、教育部、民間團體等共同推動人權教育。另積極與亞太地區國家人權機構論壇（APF）等國際人權機構，進行交流合作。
去(109)年12月起，監察院推動「監察服務多元化」數位轉型計畫，開辦視訊陳情，今(110)年1月更擴大到監所，收容人可藉由視訊方式向監察委員陳情，為監察史與獄政史創舉。今年1月起，彈劾案件改採「懲戒案件線上移送系統」移送懲戒法院審理，大幅提升移送效率。未來監察院將用監察績效與人權工作成果，爭取各界認同及支持。
陳菊表示，今年2月適逢該院成立90周年，監察院群策群力籌辦院慶特展及學術研討會等活動，並編撰《監察院90周年特刊》，讓外界認識各個階段不同面向的監察院。此外，為增益社會各界瞭解第6屆委員為人民所做之努力與成果，每月發行第6屆電子報，包含院務消息、工作績效等內容，並邀請監察委員發表專文，獲得廣泛的正面迴響。為落實保障身心障礙者權利公約精神，亦積極打造院區友善空間。
新聞來源為Newtalk 新頭殼