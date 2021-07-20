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激瘦飲食＆常見20種激瘦食物。減重又健康，女星半年狂降19公斤！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-07-20 19:00:00

減肥除了控制飲食、適度運動等良好生活外，飲食的內容也很重要，選對食物更有助於瘦身。一般民眾大多知道吃蔬菜水果有助於減肥，確實有所幫助，不過其實有一種名為「激瘦食物」的食材名單更有助事半功倍，甚至有高強度確又健康的「激瘦飲食法」。

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女星半年激瘦19公斤！淺談激瘦飲食怎麼吃？

嫚嫚營養師指出，激瘦食物及激瘦飲食法，大約是在2016年由兩位英國的營養學家提出，主要推廣透過吃激瘦食物，不用算食物熱量、不用運動，平均一周可瘦下3公斤，且可維持肌肉量、維持身體健康、機能正常運作。英國許多模特兒、名人、運動選手等知名人士使用此方式進行減肥效果顯著，如英國知名歌后愛黛兒就在6個月減下19公斤。且更有不少人認為自己身體從此變得健康、甚至喜歡上這種飲食方式，激瘦飲食法也因此火紅。

減肥往往是在成效及代價之間取捨，既激瘦又健康的減肥方式，自然也會有「一定程度的代價」。嫚嫚營養師淺談激瘦飲食，此飲食方式需嚴格執行21天，當中僅能吃激瘦食物。飲食計畫分兩個階段，第一階段前7天，1~3日一日整體熱量1000大卡進行輕斷食，每天喝3杯激瘦食物蔬果汁及1份激瘦食物。後4天提升至1500大卡，2杯激瘦食物蔬果汁及2份激瘦食物餐點。進入第二階段的後14天，則從食譜自行搭配，每日１杯激瘦食物蔬果汁及３份餐點，以及可以選擇吃或不吃的以激瘦食物製作的點心一日2份。

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平均一周可降３公斤，激瘦飲食有副作用嗎？

「激瘦飲食」，但飲食內容為天然食材，在第一週是比較極端一點的方式在限制熱量，有可能會出現頭痛、頭暈的症狀，在第8天開始的飲食，有維持進食量，手法並不算激烈，不過要徹底執行並不容易，且若激瘦飲食21天結束後飲食沒有妥善控制，還是有可能回歸原本的體重，需評估是否有辦法執行。不過婚期將至，要穿婚紗等急迫族群，若能忍住這3周確實會有所幫助。

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哪些族群不宜激瘦飲食？

需要特別注意的是，激瘦飲食法也有不宜族群，此飲食方式多為蔬果，整體而言醣份攝取在前七天比低醣飲食還要低，加上是以限制熱量方式進行，可能有形成低血糖的疑慮，因此血糖容易不平穩或糖尿病患者不宜，若欲執行，需經過醫師、營養師指導。孕婦、哺乳婦、兒童、青少年、年長者等不適合減重者也不適宜。

不用激瘦飲食也可以吃的「20種激瘦食物」！

若不採用激瘦飲食法，營養均衡的前提下適度攝取激瘦食材，可能也對減肥有幫助。嫚嫚營養師指出，激瘦食物主要網羅各種有助啟動「瘦子基因」的食物，關鍵營養在各種植化素，特別是多酚化合物，有助啟動身體瘦子基因，也就是「SIRT」乙酰化酶基因，其為主要的代謝調控因子，可調整身體的脂肪儲存、燃燒，藉此達到瘦身效果。

激瘦食物主要推廣的食材，包括了被稱為黑巧克力的可可，以及常見的辛香料大蒜、辣椒、紫洋蔥，減肥者常會喝的綠茶（特別是抹茶）和咖啡，和地中海飲食中的靈魂腳色初榨橄欖油、紅酒。另外也包括了大豆、草莓、薑黃、蕎麥、核桃、芝麻葉、芹菜、酸豆、帝王椰棗、羽衣甘藍、巴西里、紅菊苣、紫洋蔥等。

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地中海飲食＋激瘦食物，也有助健康、穩降體重！

若仔細看會發現，其實這些食材和各類健康飲食方式所推廣的方向相似，如地中海飲食，和地中海飲食不同之處，主要在於是否高強度的嚴格管控。也有探討地中海飲食的研究發現，較常吃多酚食物（上述激瘦食物）者和不常吃者相比，身體健康狀況較為良好，死亡率也較低。因此若想進行強度較低的減肥者或是養生者，也可以以地中海飲食進行，並參考上述的激瘦食材。



以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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