BNT疫苗未補件、青少年不能打？台積電、鴻海永齡這麼說
台積電與鴻海永齡日前分別購得1000萬劑的BNT疫苗，並全數捐贈給官方防疫之用，但現在傳出食藥署至今（20）日仍未通知兩家廠商要申請緊急使用授權變更適用適應症，而我國目前僅通過18歲以上成人接種，若未補件，恐怕不能予以12歲至18歲青少年施打，稍早兩間公司也分別做出簡單回應。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-20 20:49:12｜2021-07-20 21:09:07
台積電表示，BNT疫苗已完成捐贈程序，後續全權交由官方政府部門處理，並不會提出申請；鴻海永齡也持相同說法，表示不影響採購，認為後續交由疾管署處理。
食藥署則表示，BNT疫苗緊急授權僅限18歲以上成人接種，若要開放到12歲以上的青少年也能接種，需要再申請、進行補件，來修正先前的EUA，目前尚缺乏製造廠相關資料，相關企業、廠商也陸續補件中，只要在疫苗快到之前申請都可以。
至於疾管署部分，署長周志浩表示，永齡和台積電的BNT疫苗，會由指揮中心來做專案申請，專案申請會將12至18歲的緊急使用納入申請內容，請民眾放心。
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