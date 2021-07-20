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違規、大量未申報血氧機進口　台北關：數量將近1.6萬台

▲根據台北關統計，6/25前違規進口的血氧機數量近1.6萬台 。（圖／NOWnews資料照，記者陳志仁攝）
▲根據台北關統計，6/25前違規進口的血氧機數量近1.6萬台 。（圖／NOWnews資料照，記者陳志仁攝）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-20 22:30:22

為因應本土疫情，衛福部食藥署日前同意自6月28日起至110年12月31日止，民眾輸入或攜帶「醫療用血氧機」供防疫自用之需求，每人以1台為限，無須向該署提出專案輸入申請，不過根據財政部關務數台北關統計，查獲違規血氧機數量逾1萬5939台，且多為透過空運快遞包裹。

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台北關表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻，民眾對血氧機之需求遽增，食藥署為防疫便民，於110年6月28日發布新聞表去，自該日至110年12月31日止，民眾輸入或攜帶「醫療用血氧機」供防疫自用之需求，每人以1台為限，無須向該署提出專案輸入申請，如無違反其他主管機關法律規定，得由海關逕予放行。另外，超過限量但有其他特殊情形必要者，亦可依相關規定，向該署提出申請。

根據台北關統計，截至6月25日止，查獲進口時無輸入許可文件之血氧機計514案，數量逾1萬5939台。由於血氧機歸列貨品分類號列第9018.19.90.00-2號(其他電氣診斷器具)，屬食藥署列管的醫療器材，進口時須取得衛生福利部核發之醫療器材許可證或同意文件。

台北關也提及，該產品如屬大陸管制品項之大陸製產品，整份報單完稅價格（CIF）超過新台幣3萬2000元，或單項產品件數超過24件者，亦須取得經濟部國際貿易局核發之輸入許可證。

而針對違規進口，台北關說明大多數都是來自空運快遞包裹，若購買者有依規定申報，數量超過一台會通知收件人，待補齊許可證後就會放行，但若有逃避查緝，謊報寄送內含物，就會依據《醫療器材管理法》規定，面臨刑事責任。

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