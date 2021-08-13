要就挑戰大魔王！石明謹談袁永誠對台灣的意義

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談起認識袁永誠的過程，石明謹記憶猶新，2013年在足球活動遇到袁永誠父子詢問能否合照，這對擔任球評多年的石明謹來說稀鬆平常，但讓他覺得這10歲小孩與眾不同的是，過了幾個月袁爸(袁慶國)連絡上他並說，「兒子想踢球，能否幫忙？」
「我認識很多小球員，很多家長來跟我說，想送小孩出國踢球，我能幫就盡量幫，但我會聚焦在袁永誠是因為，一般都是家長的期望，只有他這個孩子，很明確地跟我說，我想要踢球、想要成為職業球員。」石明謹說。
從那一刻起，石明謹就知道袁永誠跟別人不一樣，所以義不容辭要幫他建好夢想的道路讓他勇往直前，而第一步就是決定不走安逸的路，國中先到廣州富力足球學校，15歲赴西班牙，並有幸加入西甲赫塔菲青年C隊參與訓練。
袁永誠是U16中華隊國腳，不用介紹也有球隊邀請加入，但袁永誠有更大的目標，所以，「直接挑戰大魔王。他到當地就知道他以前受的訓練，跟世界有一段差距，他必須花更大的心力去追上。」
石明謹表示不是沒想過離台近、足球盛行的日本或其他國家，「但永誠覺得，既然要去外面挑戰的話，那就挑戰世界最強的地方。」2010年前後，西班牙成為世界足壇重心。
面對語言隔閡，用實力融入異國團隊！
那張來自亞洲的臉孔，讓一開始不會西文的袁永誠吃足苦頭，他也曾在視訊另一端落淚，但石明謹說，「那不是抱怨，他會說，在西班牙的日子比較枯燥，唯一的樂趣可能是去賣場買襪子，或是剛到新球隊需要重新適應不同文化，初期會有許多的隔閡。」
「可是他在講這些事情的時候，不是哭訴、抱怨，他跟你講完後，會思考如何改變這情況。就像他說的，用實力解決這些問題。只要在球場上表現好，隊友就會把球傳給你，你只要幫助球隊贏球，回到更衣室他就會跟你聊天、講笑話。」
「他一次一次努力用自己的方式跨過這個坎坷，我覺得在這方面永誠是很可取的。」石明謹稱讚這孩子的成熟，「我在台灣足球圈這麼久，認識這麼多的孩子，他是最值得我花心力去幫助的球員之一。」因此間接促成橘子關懷基金會與永誠的支持關係。
台灣小子的崛起灌溉足球沙漠，台灣運動需要更多推手！
石明謹強調，「不是去投資球員未來的成就，因為沒有人說投資了就會成功，可是他的堅持、努力，或者他對未來的想像，可以作為其他人的榜樣，就像陳金鋒挑戰小聯盟，開創了一個未知的道路。」
「台灣很小，若沒去挑戰世界級的選手，每天在台灣打全國冠軍會看不到與世界的距離，所以要跨過這個門檻。」石明謹眼中，袁永誠的崛起帶給台灣足壇兩大意義。
「第二，他能給很多小孩榜樣，大家或許認為台灣是足球沙漠，但他證明，我們自己出來的孩子，只要透過努力和堅持，是有機會和外國人平起平坐，至少能在歐洲生存下來，表示我們台灣有能力培養出一個好的運動員，我想這兩件事情，可能會對台灣體壇是很大的幫助。」
石明謹也談到有企業加入支持運動員的行列是很重要的，「台灣體育的資源少，所以像袁永誠這種去國外挑戰更大夢想的運動員，他的資源當然就更侷限了，所以要跨出去，必須透過很多方面的合作。」就像鄰近國家日、韓選手也是從小遠征歐美國家踢球。
石明謹解釋，「並不是說所有人都送出去，可是一旦有人接受更完善的訓練，回來後，有機會提升台灣體育能力，我想如果能夠有更多像這樣的例子，不管是任何的運動，台灣這片土地會孕育出更多人才。」