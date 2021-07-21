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補水還不夠！3C族治療乾眼關鍵是補充黏蛋白
乾眼症源於淚膜不穩導致眼部水分易蒸發，因此，許多民眾常有「只要補充足夠水分就可以改善」的迷思。鄭惠川教授說，淚膜分為三層，由內而外分別為：讓淚液吸附於眼表的黏液層、淚腺分泌的水液層、延緩水分蒸散的油脂層，只要其中一層出問題就可能引發乾眼症。因為每一層功能不同，造成乾眼症的原因以及治療方式會有所差異，亞洲乾眼症學會(Asia Dry Eye Society, ADES)在2020年的最新乾眼症共識中，特別提出淚膜導向治療 (Tear Film Oriented Therapy, TFOT)概念，說明治療乾眼症應依據淚膜不穩的根源選擇對應藥物，對症下藥治療效果才會更全面。
提及今日民眾因3C用眼時間增長導致的乾眼問題，鄭惠川教授說，十年前日本學者曾針對長期使用電子螢幕(Visual display terminal，VDT)上班族進行研究，其中經確診的乾眼症患者有明顯症狀，進一步分析後發現黏液層中黏蛋白的質與量有問題，此類患者與亞洲乾眼症學會最新共識中的濕潤度缺乏型乾眼症相關。對於這類型的患者，建議以同步補充黏蛋白及水分的淚膜導向治療，提供水分並精準補充黏蛋白、修復黏液層，從根源治療乾眼症。
醫病齊心精準出擊，打擊乾眼輕而易舉
鄭惠川教授說，中華民國眼科醫學會不斷透過研討會與專家學者交流，今日對乾眼症已有新的治療共識，認為臨床診治上可以加入淚膜導向治療及濕潤度缺乏型乾眼症的概念，才能提供我國乾眼患者最全面、最妥善的治療。在醫療團隊及藥物支持下，也鼓勵民眾按照醫囑接受角膜結膜螢光染色等相關檢查，及早確認致病原因，掌握黃金治療期。
鄭惠川教授提醒，輕微乾眼症雖然不會造成視力損害，但若拖延不管，日後將大幅影響生活品質；且如果角膜上皮受損，治療將更為棘手。因此只要有眼睛乾澀、疲勞、視力不穩定、畏光、吹到風不舒服或痠痛感加劇等乾眼症狀，最好儘速就醫檢查，讓專科醫師評估判斷並給予最適合的治療方式。
參考資料:
1. Ocular Manifestations of COVID-19: A Systematic Review and Meta-analysis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7841281/?fbclid=IwAR2Dg3LNPiKHq9piXGQCujDNliEpjcTvkDJLOekBuhsuHTWJC7JuuUS86W4
2. Uchino Y et al., JAMA Ophthalmol 132:985, 2014
3. 2020 ADES亞洲乾眼症學會乾眼症共識
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423530/
資料來源：健康醫療網 防疫在家「乾」瞪眼，改善乾眼你眼藥水選對了沒？
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