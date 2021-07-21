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奧運／為小妹發聲！謝淑薇再度砲轟網協

▲謝淑薇。（圖／四維體育推廣教育基金會 提供）
▲謝淑薇。（圖／四維體育推廣教育基金會 提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-21 09:23:31｜2021-07-21 09:42:22

剛拿下溫布頓網賽女雙冠軍，目前女雙排名第一的「台灣網球一姊」謝淑薇今天再度砲轟網協，因為妹妹謝語倢入選奧運女雙項目，結果並沒有多餘的證件給謝語倢、許絜瑜組合，她暗示自己里約奧運的事件又再度被針對，引發球迷不滿。

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謝淑薇在臉書寫下：

最後一組女雙入圍前

台灣網球代表隊只有三人

主教練證一張

名單為：

盧彥勳

教練：其兄（P卡）

詹家姊妹

教練：其父（主教練證）

第二組女雙入圍後

團隊從三人來到五人

也增加了一張主教練證

名單為：

盧彥勳

教練為其兄（主證）

詹家姊妹

教練為其父（主證）

陪打為其專屬陪打員（證件名目不明）

謝語捷 許絜瑜

教練為 網協回覆沒有證件給予這組參賽選手

我的教練原本要在這個週末與我會合備戰美洲賽事

因為臨時收到語捷入圍東京奧運的訊息

於是將個人的功勳教練借給妹妹

我這幾天也將自己的訓練擱下

專心幫助妹妹的備戰工作

訓練

煮營養餐

四處奔波找地方做日本政府要求的兩份檢測

商討教練事宜

但今天網協告知妹妹們沒有教練證

但有一名為東奧網球項目男女選手的陪打

所以小朋友憑自己排名入圍

然後多了一張證

結果連一張P卡帶自己教練的證都沒有

有一種既視感

叫 里約奧運

回顧2016年里約奧運，謝淑薇在沒有隨行教練的狀況下，宣布退賽，也跟網協、奧會鬧翻，從此也跟台灣網壇漸行漸遠，他也宣布不再代表台灣出賽。

臨時教練證（臨時教練證）Ｐ卡，被謝淑薇質疑，在妹妹拿到參賽資格，應該有多一張證件，並質疑陪打員為「詹家姊妹」專屬陪打員。

對於謝淑薇的指控，中華奧會也表示，沒有因為女雙兩位選手遞補，增加額外的教練證件。

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