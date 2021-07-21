當紅飲品「康普茶」新喝法！創意菜單加「這味」超好喝

台灣手搖店林立，夏天更是離不開冰涼的飲品，但隨著國人越來越重視健康，從國外紅來台灣的健康飲品「康普茶」，已經悄悄成為許多人消暑解渴的第一首選。尤其葡萄王推出的「康普茶」，微酸微甜的口感，加上助消化和促進新陳代謝的優勢，不僅引起網友討論，一上市就成為超商的熱門商品。





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近期有網友在「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發表康普茶試喝心得，有人留言「可以加點其他東西變調飲也好喝」。抱持著實驗精神，整理幾種康普茶的創意菜單，在家就可以動手做！





▲康普茶結合檸檬超解膩。（圖／取自資料照片）

檸檬康普茶

準備檸檬半顆，切成薄片狀，與少許冰塊加入杯中，將康普茶倒至八分滿，就完成「檸檬康普茶」。原本康普茶微酸微甜的滋味，加入檸檬後將酸度提升，搭配檸檬皮的香氣，將原有的甜味更加襯托，清爽解膩，非常適合悶熱的夏天。





▲康普茶搭配蘋果與百香果，酸甜滋味非常對味。（圖／取自資料照片）

水果康普茶

準備四分之一顆蘋果，切成丁狀，以及百香果一粒將果肉挖出，與冰塊少許加入杯中，將康普茶倒至九分滿，另外可使用櫻桃點綴，就完成「水果康普茶」。百香果迷人的酸甜滋味與康普茶完美結合，蘋果的風味和康普茶也相得益彰，整體層次感豐富，在家也能製作出高檔下午茶名店的飲品等級。





▲冷凍後的康普茶冰，也別有一番風味。（圖／取自資料照片）

康普茶冰

準備一個空的布丁盒，將康普茶倒至七分滿，放入冷凍後，隔天即可食用。燠熱的夏天，吃冰最對味，放入碗中用湯匙搗成碎冰狀，每一口都透心涼，也可在製作過程中插入冰棒木棍，就是現成的冰棒，既好吃又充滿童趣。





▲康普茶加上氣泡水搭配冰磚，很時尚的喝法。（圖／取自資料照片）

康普茶冰磚氣泡水

將康普茶倒入冰塊盒中冷凍，成形後取出適量加入杯中，並將康普茶倒入杯中五分滿，再倒入氣泡水至八分滿，即可完成「康普茶冰磚氣泡水」。像汽水般的康普茶，口感上特別新穎，且隨著冰磚慢慢融化，從冰涼的暢快感慢慢變得濃郁，這樣的喝法格外新鮮有趣，也很適合夏天飲用。





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