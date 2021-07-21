紐時：太魯閣原可避免出軌　台鐵管理存在缺陷須改革

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報導提到，2017年鐵路安全專家、政府顧問廖慶隆就認為，來回於台北、花蓮的太魯閣自強號遲早會發生事故。這個警告就像一個陰影，今年早些時候又有工作人員表示，在清水隧道附近的轉彎處存在安全風險，然而上頭卻沒有任何改善作為。
《紐約時報》引述國家運輸安全調查委員會委員李綱的看法，「這起事故本來是可以避免的」，然而種種因素導致意外還是發生了。按照規定，李義祥不應該拿到工程標案，他透過偽造文書，以部分利潤作為回報，利用一家更大、更有經驗的公司（東營）的資質來取得標案，台鐵也沒有盡到責任調查承包商背景。
事發時間4月2日為清明節假期，李義祥本來不應該上班，但擔憂工程進度落後被罰款，他帶著幾個工人，在沒有政府規定的外部安全監督員在場的情況下施工。而施工地早在1月就被台鐵局要求設立防護圍欄、改善道路彎度、地面材質，但李義祥仍然沒有落實。
承包商和專家透露，台鐵經常會與出價最低的承包商簽約，這也是為什麼李義祥已聲名狼藉卻還是能常常拿到標案。內部人士向《紐約時報》透露，台鐵用廉價的勞工執行高危險的工程，這樣的現象已經持續了數十年。由於削價競爭，承包商沒有太多的預算投入安全措施，你也不能期望工程品質多好。
太魯閣號發生出軌意外後，總統蔡英文發誓要解決台鐵長期以來的問題。台灣交通部也在週日（18）發布行整調查報告，內文提到，臺鐵局未落實管理及疏失相關之事項，包括 「施工計畫與各項文件審核與核定有疏漏」、「主辦單位督導工程不 周」、「工地人員管理有疏漏」、「工地人員缺乏行車安全教育訓 練」、「工地防護不周全」等。台鐵也表示正在進行改革，然而即使12名工作人員涉及管考不周，卻沒有人因此被解職。
太魯閣事件發生後，台鐵表示將在軌道沿線增設防護設施，安裝傳感器，警告司機可能存在的障礙物，加強管理建築工地。政府也提出向每位罹難者家屬提供1800萬台幣的賠償。但對於罹難者家屬來說，更希望49位至親的生命能夠真正的推動台鐵改革，避免同樣的悲劇再度發生。
《紐約時報》報導以2018年普悠瑪號列車脫軌事故為例子，這起事故造成了18人罹難。當時在英文政府也是呼籲台鐵進行改革，並提供建議，然而台鐵改進的幅度甚微，甚至沒有結構性上的革新。從交通部的數據可見，自2012年以來，該機構的列車已發生316起重大行車事故，包括碰撞和出軌。這些事故已造成437人死亡；另一方面，公私合營的高鐵同期沒有發生過任何重大事故。
在台鐵工作長達38年、於2016年至2018年擔任局長的鹿潔身透露，面對事故，台鐵的處理方式是開會檢討，讓員工參加講習、演習，然後一切如故。運安會的調查人員表示，台鐵並未徹底執行它所承諾的改進內容，所有的一切都還是紙上談兵。
曾經以日式建築風格、鐵路便當廣為民眾喜愛的台鐵，已經因為過時的體制成為人人詬病的官僚機構。《紐約時報》指出，台鐵背後的工會與政界人士，提供了強大支持讓它得以免於問責，也阻礙了急需的運營和管理改革。前交通部長賀陳旦說，台鐵一格世紀以來，都是台灣在政治利益分配上的重要資源。
為了選舉，官員們不願意調高票價，25年來台鐵沒有漲價，但維修成本隨著鐵路、設備老化不斷地在增加；同時，為了爭取選區內的選票，民選官員也會以「爭取設立火車站」作為牛肉，導致台鐵增設許多沒有營利價值的路線。現在的台鐵難以維持收支平衡，赤字金額高達140億美元（約3930億台幣）。