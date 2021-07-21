台鐵首列EMU3000新車將來台　日商舉行安全祈願儀式

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台鐵說，日立製作所特別邀請下松市有1425年歷史的降松神社祭司主持出廠啟運前「安全祈願」儀式，現場觀禮人員除笠戶事業所三浦淳所長外，還包括利用現場直播視訊連線觀禮的台鐵局副局長馮輝昇及日立製作所鐵道事業群車輛系統本部等人員。
馮輝昇表示，特別感謝日立製作所為台鐵新城際列車舉辦別具意義的安全祈願儀式，近年來台灣與日本兩國人民互動密切，尤其在發生天然災難或事故時，經常主動關心與互助扶持，都顯示台日友好的關係。
日立製作所則表示，EMU3000型城際列車是日立製作所繼DMU2900、3000型及TEMU 1000型之後，另一跨世代的全新設計，具備各方面的考量與設計，有信心可順利完成台鐵及第三方驗證與認證（IV&V）的各項嚴格測試。
台鐵表示，首列EMU3000預計30日在花蓮港卸船，之後預計進行約3個月的整備測試與性能測試，若測試順利，預計今年底優先投入東部幹線營運後，每列車的運量將可再提升40%，可有效紓解花東線一票難求的情況。
南迴鐵路電氣化工程去年底通車，花東鐵路全線雙軌化計畫正辦理基本設計及相關用地等程序，立委劉櫂豪也指出，短期內EMU3000型城際列車投入東線營運，是提升運能最好的良方。
劉櫂豪表示，台鐵局採購600輛新車計50組，預計110年交車7組、111年交車15組、112年交車16組，至113年將50組共600輛全數交車，未來將逐步規劃汰換舊車，提升台鐵服務品質並增加長途運輸的運能。
台鐵於2019年底發表EMU3000列車的黑白簡約風設計，外觀主軸為Silent flow（靜謐的移動），駕駛艙部分採用黑色玻璃搭配白色車頭，車身外觀主要為白色；內裝及座椅為灰黑色系，座椅邊緣則會點綴代表台灣色系的黃、綠及藍色，除可呈現具台灣元素的顏色外，同時點綴的顏色將區別一般車廂、商務車廂及多功能友善車廂。（編輯：張芷瑄）1100721