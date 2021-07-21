特企／高年份稀世穀物威士忌珍貴佳釀　全球台灣首賣

威士忌之王皇家禮炮堅持以高年份威士忌原酒為起點， 淬鍊出非凡酒款領先酒界，在創造輝煌紀錄之際，





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皇家禮炮仍持續放眼未來，以威士忌領航者之姿追求





突破，自經典中帶來跨越世代的新思維，一次次地打造出驚豔世人的威士忌。除了世界暢銷的高年份頂級蘇格蘭威士忌皇家禮炮21年以外，2019年更是不斷追求拓展新疆域創造新典範，推出皇家禮炮21年調和麥芽威士忌，將超過21種21年以上的單一麥芽威士忌原酒調和而成，各具個性的酒液如同樂器般既有其獨特風采卻又如交響樂般完美交織出嶄新樂章，推出便屢獲國際大獎肯定。此外，深耕台灣的皇家禮炮更擷取台灣獨特的風味元素，打造100%擁有台灣DNA的皇家禮炮23年威士忌，將寶島的龍眼乾、香蕉、芒果風味加之東方美人茶香的悠長尾韻，讓福爾摩沙之美重現於醇厚酒液中，獨獻給瑰麗的台灣。





今年，皇家禮炮即以威士忌之王者風範，憑藉高年份酒液珍釀與極致頂尖製酒工藝，承襲經典，大膽革新，在台灣推出全球罕見少有的常態性高年份調和穀物威士忌「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌-王者之鑽」，精選珍貴非凡已消逝的鄧巴頓酒廠進行調和，並嚴選超過21年以上的酒液佳釀，使口感馥郁香甜，每口啜飲都是絕世驚嘆，台灣全球首發獨家推出！從今爾後，皇家禮炮在威士忌的領域，將以全面性完整的酒款品類，帶給消費者味蕾上全方面的極致饗宴，引領創新再立全球威士忌典範！





高年份穀物威士忌珍稀問世 引領全球大膽革新





皇家禮炮以不斷突破領域、打造王者典範的精神，建立了面面精彩的威士忌王國。2021年王者雄心更承襲經典、大膽革新，推出「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌-王者之鑽」，以全球少數僅有的常態性高年份穀物威士忌創立全新威士忌里程碑，再次展現超高的製酒工藝。催生此款常態性高年份穀物威士忌誕生的皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop表示：「當打造『皇家禮炮21年調和穀物威士忌』此類高年份穀物威士忌，對調酒師而也意味著背後蘊含的是極其複雜的製酒工藝與挑戰，不僅須長期投注心力嚴格監控製酒過程，更要具備紮實深厚的製酒經驗，才能孕育出高年份穀物威士忌細緻獨特的酒體層次，因此市場上相當稀有，更顯得『皇家禮炮21年調和穀物威士忌』的誕生獨一無二。」也為彰顯高年份穀物威士忌明亮甜美的酒韻特色，他並親自嗅聞挑選每一款美國橡木桶，分毫比例精準拿捏，以推出最完美平衡的調和比例，為酒體注入柔滑順口的細膩酒感。





調和已逝鄧巴頓酒廠珍貴佳釀 再現絕世風味





除此之外，皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop嚴選於2002年起關廠，即將消逝於歷史的鄧巴頓蘇格蘭酒廠 (the ‘lost’ distillery of Dumbarton)，以及蘇格蘭低地區位於首府格拉斯哥(Glasgow)唯一的穀物威士忌蒸餾廠史崔克萊(Strathclyde distillery)中，選用超過21年以上的珍貴酒液與用手工精挑細選而來的穀物精密調和，並堅持於蒸餾時多一道將穀物去殼的工序，以帶來純淨清透的酒體，在歷經長時間於美國橡木桶(American oak cask)熟成陳釀後，濃縮出風味高度和諧的調和穀物威士忌精華。「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌-王者之鑽」揉和了如蜂蜜、奶油、焦糖、香草與堅果等風味，為酒體帶出絲滑如蜜、高雅細緻的香甜氣息。靠近鼻尖輕嗅，即綻放出如同果樹熟成時的強烈芳香，散發著如甜桃般柔嫩、滑順如奶油太妃糖般的風味相互交融，接著多層次的成熟 甜梨、杏仁餅乾和白巧克力的風味相繼綻放，最後核桃榛果、及烤橡木的香甜完美包覆，在口中散發出難以言喻的甘醇悸動，綻放出如春天繁花盛開時的奔放尾韻。





皇家禮炮王者之鑽 酒液雕琢如鑽 瓶身閃耀如鑽





「皇家禮炮全新21年蘇格蘭威士忌-王者之鑽」是皇家禮炮第一支以閃耀如鑽晶透玻璃瓶身，盛裝每滴酒液皆超過21年以上時間悉心雕琢如鑽的珍貴佳釀。透過瓶身上擷取自英國皇家動物園萬獸之首的獅王圖騰，除了象徵自皇家禮炮進入皇室般尊貴的珍稀殿堂外，透過晶透的玻璃瓶身，彷彿能夠近距離凝視英國皇室的全新世代。而蘊含著已消逝鄧巴頓酒廠的傳世經典地位，呈現酒液21年以上悉心雕琢，晶透如鑽般閃耀、稀有如鑽般頂級奢華的血統，散發出鑽石般令人屏住呼吸的耀眼光芒，以其難以言喻的細膩柔順，皇家禮炮王者之鑽完美詮釋出傳承經典與大膽無畏的開創精神，再次掀起皇家禮炮嶄新的新・奢篇章。



