COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

為何打疫苗會有新冠手臂？　專家解析mRNA疫苗的5副作用

為何打疫苗會有新冠手臂？　專家解析mRNA疫苗的5副作用
為何打疫苗會有新冠手臂？　專家解析mRNA疫苗的5副作用

健康醫療網

2021-07-21 15:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】新冠肺炎疫情不斷地延燒，持續宅在家做好自我防疫措施外，最重要的還是接受疫苗注射。隨著日後各種疫苗陸續到位及施打，除了之前接種AZ疫苗後出現極少見血栓的新聞，施打後出現全身痠痛，發燒，頭痛等全身性的反應是大部分人會遇到的狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不同疫苗技術　出現皮膚反應也不同

書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，其實施打部位的局部皮膚反應，也是常見的症狀。打完針後當天或隔天手臂出現紅腫、疼痛、壓痛的情況就是「局部注射反應」，不同的疫苗技術，所出現的各種皮膚反應之比例也可能隨之不同。

針對2021年4月剛出刊刺胳針雜誌(Lancet)以及美國皮膚科學院期刊(Journal of the American Academy of Dermatology – JAAD)收集英美兩國大規模施打AZ、Pfizer以及Moderna疫苗後所出現的皮膚反應整理，倘出現相關的問題時，不至於太過驚慌失措。

女性及小於55歲佔大多數　壓痛症狀最多

首先是英國在Lancet上提出在2020年12月到2021年3月約4個月的期間，約62萬多人接受Pfizer 2劑或AZ 1劑後的安全性及有效性報告。常見施打後皮膚局部副作用，如出現紅/腫/熱/痛/癢/瘀青/壓痛/腋下淋巴腺腫等。出現以上任何一項的發生率：在pfizer第一劑後是71.9%，第二劑後是68.5%，AZ第一劑後則是58.7%。

蔡長祐說明，上述報告約有5-7成民眾注射後出現皮膚局部不適的反應，其中以女性及小於55歲佔大多數，出現壓痛的症狀最多，這些症狀在注射1-2天後消失。真正出現皮膚對疫苗過敏，如皮膚紅疹，灼熱感，臉部、嘴唇腫脹的比例則是很低。

施打mRNA疫苗　常見5 種紅疹反應

另外，以2021年4月美國皮膚科醫學期刊所發表一篇414位施打mRNA疫苗後皮膚出現紅疹的案例分析。其中最常見的五種紅疹分別為1.延遲型大型局部反應(delayed large local reactions)，2.局部注射處反應(local injection site reaction)，3.蕁麻疹(urticarial)，4.麻疹樣紅疹(morbilliform eruptions)，5.肢端紅痛症(erythromelalgia)；此外，還有一些比較少見的副作用，例如凍瘡樣病灶、填充物注射處（例如打玻尿酸在臉上）紅腫、單純皰疹、帶狀皰疹、玫瑰糠疹等。

mRNA疫苗特有反應　延遲型大型局部反應

蔡長祐提到，倘注射疫苗7-8天後手臂又腫一大包，又腫又熱，又痛又癢，這就是「延遲型大型局部反應」，又叫做「新冠手臂」，這種情形是mRNA疫苗特有的皮膚反應，大部分的人會在4天左右消退；目前機轉不明，推測有可能是對疫苗中的賦形劑 polyethylene glycol (聚乙二醇)過敏。

而在接受第二劑疫苗注射後，「延遲型大型局部反應」還是有可能再度出現，但出現的時間較快，消退的時間也較快。而會出現上述的皮膚反應，主要是以女性為主(約85-90%)，以及接受Moderna疫苗的人居多(約占92-94%)，重點是出現這種情形並非是再打第二劑疫苗的禁忌症。

以上報告的疫苗接種對象主要是英美兩國的白人為主，亞洲人對施打疫苗後的反應比例或許會有些不同，但仍是值得我們參考的資料。

日常做好自我防護　符合資格接種疫苗避免傷害

最後，蔡長祐提醒，疫情尚未停止，平日少出門做好自我防護，符合COVID-19疫苗接種對象條件者請儘速施打，疫苗施打後常見的皮膚局部反應，如紅、腫、疼痛、壓痛等，這些症狀大約注射數天後會消失，倘持續紅腫疼痛，並出現皮膚紅疹，灼熱感，臉部及嘴唇腫脹，甚至蕁麻疹等情形時，請儘速就醫診斷治療。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 為何打疫苗會有新冠手臂？　專家解析mRNA疫苗的5副作用

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
15.79%84.21%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80%20%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
11.53%88.47%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.11%23.89%
2021-07-18-2021-07-21
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
即時
推薦閱讀