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書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐表示，其實施打部位的局部皮膚反應，也是常見的症狀。打完針後當天或隔天手臂出現紅腫、疼痛、壓痛的情況就是「局部注射反應」，不同的疫苗技術，所出現的各種皮膚反應之比例也可能隨之不同。
針對2021年4月剛出刊刺胳針雜誌(Lancet)以及美國皮膚科學院期刊(Journal of the American Academy of Dermatology – JAAD)收集英美兩國大規模施打AZ、Pfizer以及Moderna疫苗後所出現的皮膚反應整理，倘出現相關的問題時，不至於太過驚慌失措。
女性及小於55歲佔大多數 壓痛症狀最多
首先是英國在Lancet上提出在2020年12月到2021年3月約4個月的期間，約62萬多人接受Pfizer 2劑或AZ 1劑後的安全性及有效性報告。常見施打後皮膚局部副作用，如出現紅/腫/熱/痛/癢/瘀青/壓痛/腋下淋巴腺腫等。出現以上任何一項的發生率：在pfizer第一劑後是71.9%，第二劑後是68.5%，AZ第一劑後則是58.7%。
蔡長祐說明，上述報告約有5-7成民眾注射後出現皮膚局部不適的反應，其中以女性及小於55歲佔大多數，出現壓痛的症狀最多，這些症狀在注射1-2天後消失。真正出現皮膚對疫苗過敏，如皮膚紅疹，灼熱感，臉部、嘴唇腫脹的比例則是很低。
施打mRNA疫苗 常見5 種紅疹反應
另外，以2021年4月美國皮膚科醫學期刊所發表一篇414位施打mRNA疫苗後皮膚出現紅疹的案例分析。其中最常見的五種紅疹分別為1.延遲型大型局部反應(delayed large local reactions)，2.局部注射處反應(local injection site reaction)，3.蕁麻疹(urticarial)，4.麻疹樣紅疹(morbilliform eruptions)，5.肢端紅痛症(erythromelalgia)；此外，還有一些比較少見的副作用，例如凍瘡樣病灶、填充物注射處（例如打玻尿酸在臉上）紅腫、單純皰疹、帶狀皰疹、玫瑰糠疹等。
mRNA疫苗特有反應 延遲型大型局部反應
蔡長祐提到，倘注射疫苗7-8天後手臂又腫一大包，又腫又熱，又痛又癢，這就是「延遲型大型局部反應」，又叫做「新冠手臂」，這種情形是mRNA疫苗特有的皮膚反應，大部分的人會在4天左右消退；目前機轉不明，推測有可能是對疫苗中的賦形劑 polyethylene glycol (聚乙二醇)過敏。
而在接受第二劑疫苗注射後，「延遲型大型局部反應」還是有可能再度出現，但出現的時間較快，消退的時間也較快。而會出現上述的皮膚反應，主要是以女性為主(約85-90%)，以及接受Moderna疫苗的人居多(約占92-94%)，重點是出現這種情形並非是再打第二劑疫苗的禁忌症。
以上報告的疫苗接種對象主要是英美兩國的白人為主，亞洲人對施打疫苗後的反應比例或許會有些不同，但仍是值得我們參考的資料。
日常做好自我防護 符合資格接種疫苗避免傷害
最後，蔡長祐提醒，疫情尚未停止，平日少出門做好自我防護，符合COVID-19疫苗接種對象條件者請儘速施打，疫苗施打後常見的皮膚局部反應，如紅、腫、疼痛、壓痛等，這些症狀大約注射數天後會消失，倘持續紅腫疼痛，並出現皮膚紅疹，灼熱感，臉部及嘴唇腫脹，甚至蕁麻疹等情形時，請儘速就醫診斷治療。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 為何打疫苗會有新冠手臂？ 專家解析mRNA疫苗的5副作用
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