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防疫泡麵、水餃如何挑？　國健署教「營養秘訣」

防疫泡麵、水餃如何挑？　國健署教「營養秘訣」
防疫泡麵、水餃如何挑？　國健署教「營養秘訣」

健康醫療網

2021-07-21 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】面對全國疫情警戒提升至三級，為降低感染風險，及阻斷病毒傳播鏈，民眾減少外出，也增加在家備餐的機會，對於較少下廚或購買市售即食食品簡單裹腹的民眾，國民健康署提醒在防疫時刻，更要攝取足夠營養，才能加強身體免疫力，也教民眾如何運用市售食品，簡單快速料理兼顧營養、健康的餐點。

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聰明挑創意煮　吃得營養又健康

民眾常會購買如冷凍水餃、調理包及泡麵等食品放在家裡，國民健康署吳昭軍署長提醒，購買時看清「營養成分標示」多比較，選擇油（脂肪）、鹽（鈉）、糖等成分含量低的食品，並以多樣原態食物如糙米、地瓜、深綠色蔬果等優先。

此外，烹調時多利用清蒸、水煮、滷及涼拌等，減少油炸、糖醋及勾芡等方式，像是烹調泡麵或調理食品時，將所附的油包和調味包減半、油炸麵在煮前先用熱水燙過，簡易去油，吃起來更健康無負擔。

攝取均衡飲食　食材分裝儲存

市售的即食食品成分以精製澱粉為主，長期食用容易缺少蔬果、蛋白質等營養，所以食用時要記得搭配新鮮蔬果，不方便出門時可多利用如冷凍蔬菜、紅蘿蔔、白蘿蔔、洋蔥、乾香菇、乾海帶、鳳梨、蘋果等當季或保存期較長的蔬果。另外可於家中常備如冷凍毛豆、豆腐、肉片、魚片等，烹調時適量加入，美味、營養都升級。

國民健康署呼籲，對於所購買的食材可依每次食用量先分裝再儲存，每次取出需要量即可；調理前後和飯前要用肥皂清洗雙手；若一次製備較多，在食用前，就先將吃不完的部分分裝冷藏或冷凍，可大幅減少細菌滋生。



資料來源：健康醫療網 防疫泡麵、水餃如何挑？　國健署教「營養秘訣」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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