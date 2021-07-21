特企／舒適減壓永續新竹　林耕仁發佈競選CF影片

國民黨新竹市長初選民調，將於7月25日、26日、27日，晚間6點30時至10時實施。有意參選的候選人無不卯足全力爭取選民支持，其中候選人林耕仁則發布了政策CF影片，端出政策牛肉希望能獲得新竹市民瞭解及支持。





我是廣告 請繼續往下閱讀

林耕仁透過影片呈現其競選主軸【舒適減壓 永續新竹】的願景。短短影片將未來新竹發展藍圖，包含教育新竹、便捷新竹、質感新竹、安心新竹，還有未來新竹等五個政策面向清楚呈現，將他勾勒出新竹未來永續發展的內容，跟選民做說明。





林耕仁進一步說明，舒適減壓永續新竹的概念來自於青年，與許多年輕朋友互動交流後發現，雖然新竹市是一個充滿可能性的城市，但日漸增加的壓力也讓生活品質慢慢下降。林耕仁希望打造一個能夠永續發展的城市，讓不同世代可以找到適合生活的方式，打造世代共存，城市向榮的宜居新竹市。





CF影片發佈之後，讓許多新竹市民，和網友都熱烈討論「這樣城市規劃的規格，應該已經跟六都差不多了」、「國際教育很有感，為下一代超前部署國際競爭力」、「年輕人需要居住正義，社會住宅拜託一定要蓋起來」。對此林耕仁自信的說，新竹市是一座科技城市，代表著進步與繁榮的象徵，所以規劃討論政策時站在一個更高的格局，要把新竹打造成人人稱羨的永續城市。





城市治理不只考驗著執政者的經驗，對於未來趨勢的判斷與格局也相當重要。台灣面臨著自全球化浪潮的影響，未來只會越來越競爭、越來越挑戰。如何從更高的戰略視角來規劃市政，提出選舉政見讓選民清晰知道候選人的努力方向，也是非常好的策略，國民黨將於本月25日起連續3天辦理電話民調，人選結果可望在28日出爐後，將送黨中央審核。





