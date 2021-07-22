日本LGBT權益現況懶人包！民團力推反歧視法落實奧運精神

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對跨性別人士，日本跨性別人士自2004年起就可以更換身分證性別，但相關流程規定卻被認為十分繁複且具備歧視性。跨性別者必須向法院提出申請，並進行精神鑑定和手術，此外申請時也不得有20歲以下的孩童。2017年，日本政府向聯合國承諾將修改此法律，但2019年日本最高法院裁定現行法律並未違憲，儘管四名法官承認現行法律確實有改革需要。
在保護LGBT人士免受霸凌和歧視方面，日本2017年曾通過一項保護LGBT學生的反霸凌法案，並在2019年修訂勞動法律要求省級政府和大型企業在2020年6月後需採取行動防止職場上各類騷擾問題。然而，民間團體指出LGBT人士仍普遍面臨歧視困境。根據調查顯示，在缺乏全國性反歧視法令情形下，超過6成的LGBT人士在校園遭受霸凌，超過半數的人則因LGBT身份在職場遭受困難。根據統計，日本同性戀和雙性戀人士自殺率是一般民眾的6倍，跨性別人士自殺率則高達一般人的10倍，數字驚人。
事實上，由於奧林匹克憲章的基本精神主張多元和平等，並反對包括性向在內的任何歧視，因此在接下2020奧運主辦權後，東京於2018年就通過了一項地方法律禁止性向或性別認同的歧視與霸凌，為的就是讓主辦的東京符合奧運精神。不過，民間團體多年來致力敦促政府通過一項全國性的反歧視法令，目前卻仍未見到結果。
日本多個民間團體於2020年成立#EqualityActJapan運動，要求日本中央政府在奧運開辦前通過全國性的反歧視法律。今年1月，116個日本及國際組織發表聯合公開信要求首相菅義偉盡快通過這項法案；今年3月，民間團體也提交超過10萬份連署書傳遞民意，敦促政府通過法案。而執政的自民黨先前曾承諾將於今年6月通過第一個保障LGBT福祉的全國性法案，但卻未兌現承諾。日本媒體報導指出，部分立場保守的自民黨議員反對該法案，導致法案未如期通過，而菅義偉本人也從未發表過支持LGBT平等法案的言論。
對此，日本民團與人權觀察組織日本分部近日再次公開呼籲日本政府正式相關問題，指出日本目前幾乎沒有公開出櫃的體育員，今年將參賽的本國選手也沒有LGBT人士，皆反映出日本缺乏平等法律保障下讓LGBT人士仍不敢公開身份。此外，民團強調日本大眾對於LGBT族群接納度近幾年大幅提升，去年11月一項全國性調查就顯示，有88%的民眾或多或少同意通過反歧視法律防止針對LGBT的霸凌和歧視，因此政府應傾聽民意讓法案通過。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995