烟花颱風來勢洶洶　柯文哲：最擔心走得慢恐降豪雨

中度颱風烟花逐漸逼近台灣，北台灣預在週五期間受到颱風影響，氣象局也將在今天晚間20時40分左右發布海上颱風警報。對此台北市長柯文哲今（21）日在防疫記者會上表示，現在烟花颱風的速度相當緩慢，若未來持續停留在北台灣，恐怕會帶來相當大量的降雨，殺傷力恐怕不小於以前的納莉颱風。





我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲今日下午主持北市的防疫記者會，由於適逢烟花颱風即將侵台，媒體也詢問柯文哲相關防颱措施。對此柯文哲表示，這次颱風要特別注意的是，因為走得速度很慢，每小時只有約8公里，要看颱風走的路徑，如果直接停在北台灣、速度又慢，降雨量就會很可怕。





柯文哲強調，北市防洪標準是78mm/h，若超過的話還是會淹水，因此還是要看颱風走向。柯文哲說，今天下午5點副市長彭振聲將召開防災會議，至於颱風的破壞性，要看走的路徑，如果往北漂傷害會少很多，但若經過北台灣，按照這種移動速度、雨量，殺傷力不下於以前的納莉颱風，還是要注意。





而對於疫苗施打的情況，以及北市內7間醫院提供免費PCR篩檢的服務，是否會受到烟花颱風的影響？柯文哲則表示，疫苗施打的部分如果有放颱風假，預約打疫苗的部分大概會延遲，由於現在預約都由中央控制，屆時中央流行疫情指揮中心應該會宣布相關事項；至於室內PCR檢測，只要氣象局發布陸上颱風警報，PCR篩檢站屆時也會先暫停並將帳篷收起來。



