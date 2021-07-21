小時候都喜歡颱風假？過來人揭「慘痛回憶」：完全不期待

中央氣象局預估，中度颱風「烟花」最靠近台灣時間為23、24日，受到外環環流影響，不少民眾關心烟花颱風是否會影響疫苗接種作業或迎來颱風假，日前就有網友回憶起小時候對於「颱風」都有好感，直到長大後才發現颱風影響民眾生活其實很可怕，藉此貼文也詢問網友們「有沒有人跟我一樣小時候對颱風有好感的？」，文章曝光引起許多討論。

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這名網友在PTT上以「小時候會期待颱風天嗎」為題發文表示，他還記得小時候只要遇到強颱，學校就會因為颱風假而停課不用到學校，此時爸媽就會拿出200元鈔票，要自己到家裡附近的便利商店買喜歡的東西吃，然後一家都待在家裡吃零食看電視度過，所以我小時候對颱風假都有好感，直到長大後，才知道其實颱風很可怕，讓他想藉此貼文詢問「有沒有人跟我一樣小時候對颱風有好感的？」

▲颱風天停電或停班停課是不少台灣人的共同回憶。（圖／NOWnews資料圖片）

文章曝光後釣出有類似童年回憶的網友，「開心買零食+1」、「我啊，我覺得大風大雨呼嘯好好玩」、「住邊間，鬼哭神號的風雨聲很酷」、「颱風前會去大賣場採買，可以買喜歡的零食超開心」、「小時候爸爸都會帶我去家附近的水壩看洩洪」、「就喜歡雨天一家人大採買跟在家裡吃泡麵拌飯的感覺」

但也有曾是颱風受災戶的網友就分享了不愉快的回憶，點出颱風假背後帶來的災害並不讓人「那麼懷念」，「小時候的颱風，電線桿沒地下化容易停電」、「不期待，小時候遇到納莉整個家淹沒了」、「不期待，每次造成災情颱風必停電，一停電就是一天起跳」、「想想小林村」、「長大才知道某些縣市很慘農民又辛苦」。（編輯：楊智傑）