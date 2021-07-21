歐盟推碳關稅　綠委齊呼快修法以接軌國際

歐盟上週公佈「碳邊境調整機制」(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)法案，預計2026年起正式對出口至歐盟的高碳排產品課徵關稅。對此，民進黨立委洪申翰、蔡其昌等人今天(21日)呼籲，應盡速將溫管法大修為氣候變遷行動法，達成國際淨零路徑、完備台灣碳定價法規，以接軌歐盟及國際碳關稅等。
新頭殼newtalk
2021-07-21 22:29:26
民進黨立委洪申翰、蘇巧慧、林楚茵、蔡其昌今天召開「當歐盟推出碳關稅，台灣氣候行動與產業的下一步在哪？」記者會，並提出四項訴求，包含盡速將《溫管法》大修成《氣候變遷行動法》，達成國際淨零路徑；完備台灣碳定價法規並儘速執行，以接軌歐盟及國際碳關稅；提出具體方案協助產業低碳轉型，研議台灣實施碳邊境調整機制；淨零路徑納入各部會政策規劃，財經部門別再當路人。
洪申翰指出，台灣要邁向淨零，溫管法全面翻修會是一個重要的里程碑，去年底20位跨黨派立委聯合提出的《氣候變遷行動法》草案，就包含碳費制定的內容，這也是因應歐盟碳關稅的必要制度。
蔡其昌則說，政府絕對要扛起氣候行動的最大責任，目前立法院已經有7個由立委所提溫管法修正案版本，行政院要加緊腳步提出版本，一起努力在本會期完成審議，立即進行台灣氣候行動。
針對碳定價問題，蘇巧慧指出，環保署、經濟部、國發會等相關部會，應就碳定價、碳費收取機制，以及未來減碳的路徑圖做出明確的規劃與宣示。
林楚建議，政府可採取碳費先行、接軌碳稅的方式，讓台灣企業先適應碳費成本，利用政府經費逐步減碳，日後才能接軌歐盟。此外，企業社會責任報告書（CSR）也應明確揭露年度碳排放量，設定短、中、長期減碳目標，建立追蹤機制，同時統整「碳中和」定義。
新聞來源為Newtalk 新頭殼