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逆時中？基隆23、24日停打疫苗　林右昌：讓民眾及早因應

▲基隆市長林右昌指出，決定原7月23日、24日疫苗施打時段取消，讓民眾可以及早做因應調整。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌指出，決定原7月23日、24日疫苗施打時段取消，讓民眾可以及早做因應調整。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-21 20:30:55｜2021-07-21 20:31:29

基隆市政府今（21）日宣布7月23日、24日停止施打疫苗，遭外界質疑是「逆時中」；對此，基隆市長林右昌強調，市府考量的是颱風即將來襲，怎麼讓市民方便，讓民眾及早因應。

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林右昌表示，烟花颱風七級暴風圈預計23日上午接近台灣陸地，不管國內外何種的預測模式、颱風是否直接登陸台灣，基隆市都首當其衝，所以必須儘早啟動應變計畫，避免真到決定停班停課時才宣布，會造成民眾應變不及；因此，決定原7月23日、24日疫苗施打時段取消，讓民眾可以及早做因應調整。

至於外界質疑此舉是「逆時中」的作法，林右昌則解釋，市府考量的是怎麼讓市民方便，中央其實也已經指示，不需要等到停班停課，地方政府就可以決定，讓民眾及早因應；同時並打趣地指著後方的數字電子鐘，回應記者說，「我們用的是電子鐘，沒有什麼順時鐘、逆時鐘的問題」。

▲基隆市政府說，原已登記23日、24日要施打疫苗民眾，已發簡訊通知民眾採取二種的應變做法。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府說，原已登記23日、24日要施打疫苗民眾，已發簡訊通知民眾採取二種的應變做法。（圖／基隆市政府提供）
林右昌說，原已登記23日、24日要施打疫苗民眾，市府已發簡訊通知民眾採取二種的應變做法，若已預約7月23、24日時段並排定接種，請利用健保快易通APP或1922網站於22日的中午12時前，更改預約時段；若因故無法預約更改的民眾，在下一輪公費系統預約簡訊寄送時，將主動列入，優先發送簡訊。

林右昌指出，有很多民眾關心預約量是否充足，目前在基隆開設30處施打點，共可施打26000人，量能絕對足以提供所有收到簡訊的民眾進行預約；不過若是居住行政區內的施打點預約額滿時，可能就必須麻煩市民朋友，另外選擇其他行政區尚可提供預約的施打地點及時段。

▲基隆市政府加開孕婦莫德納疫苗的接種專案。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府加開孕婦莫德納疫苗的接種專案。（圖／基隆市政府提供）
原規劃6家醫療院所開放孕婦施打疫苗，但反映要湊足10人才能施打，不太方便，經衛生局與醫療院所討論後，加開孕婦莫德納疫苗的接種專案；從7月21日至7月28日中午12點止，採網路預約方式，不接受現場掛號，27日、29日的下午1時30分至4時30分施打，地點在基隆長庚醫院的戶外門診區。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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