逆時中？基隆23、24日停打疫苗　林右昌：讓民眾及早因應

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至於外界質疑此舉是「逆時中」的作法，林右昌則解釋，市府考量的是怎麼讓市民方便，中央其實也已經指示，不需要等到停班停課，地方政府就可以決定，讓民眾及早因應；同時並打趣地指著後方的數字電子鐘，回應記者說，「我們用的是電子鐘，沒有什麼順時鐘、逆時鐘的問題」。
林右昌說，原已登記23日、24日要施打疫苗民眾，市府已發簡訊通知民眾採取二種的應變做法，若已預約7月23、24日時段並排定接種，請利用健保快易通APP或1922網站於22日的中午12時前，更改預約時段；若因故無法預約更改的民眾，在下一輪公費系統預約簡訊寄送時，將主動列入，優先發送簡訊。
林右昌指出，有很多民眾關心預約量是否充足，目前在基隆開設30處施打點，共可施打26000人，量能絕對足以提供所有收到簡訊的民眾進行預約；不過若是居住行政區內的施打點預約額滿時，可能就必須麻煩市民朋友，另外選擇其他行政區尚可提供預約的施打地點及時段。
原規劃6家醫療院所開放孕婦施打疫苗，但反映要湊足10人才能施打，不太方便，經衛生局與醫療院所討論後，加開孕婦莫德納疫苗的接種專案；從7月21日至7月28日中午12點止，採網路預約方式，不接受現場掛號，27日、29日的下午1時30分至4時30分施打，地點在基隆長庚醫院的戶外門診區。
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