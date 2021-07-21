烟花颱風海警發布　北市災害應變中心2級開設

（中央社記者陳昱婷台北21日電）氣象局今天晚間針對烟花颱風發布海上颱風警報，台北市災害防救辦公室表示，北市災害應變中心已2級開設，預計23日風雨最大，降雨熱區會在陽明山的北側或西北側。





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中央氣象局今天晚間8時30分針對烟花颱風發布海上颱風警報，台北市災害防救辦公室表示，北市災害應變中心已提升為2級開設。





北市災害防救辦公室指出，目前不管官方預報或數值模式皆顯示，烟花可能會從台灣東北邊的近海通過，但仍不排除有靠近本島的可能，預計23日風雨最大，降雨熱區會在陽明山的北側或西北側。





台北市副市長彭振聲今天下午主持烟花颱風整備視訊會議，一一點名主要防災局處，包括工務局要通知所有合約廠商備好機具、環保局抓緊時間完成溝渠清淤、都發局通知社宅承包商加強巡檢、民政局各區公所要提醒轄內大樓預置防水閘門。





彭振聲向各單位提醒，即便烟花路徑北移，但對這種又胖又慢的颱風要特別提高警覺、絕對不能掉以輕心，所有的整備工作都要到位，隨時應變。





此外，工務局水利工程處表示，將在22日晚間8時實施河川區車輛「只出不進」管制措施，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費，請民眾勿再將車輛駛入河川區停放，停放於河川區內的車輛則儘早駛離。





水利處提醒，若到疏散門關閉前仍未移置而遭拖吊的車輛，不分車型將一律開罰新台幣2400元；疏散門關閉後仍滯留於河濱公園的車輛，將視車型開罰2650元到5900元的罰鍰，車主們務必配合、切勿以身試法。（編輯：張銘坤）1100721



