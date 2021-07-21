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網購枕頭藏尖銳物！她一開箱嚇壞　眾猛搖頭：真的要檢查

▲網路購物方便又迅速還能比價，不過貨到後得保持檢查的習慣，一名網友就分享網購枕頭卻發現內藏「尖銳物」的經歷，文章曝光後也讓網友們紛紛表示驚嚇。（示意圖／取自pixabay）
▲網路購物方便又迅速還能比價，不過貨到後得保持檢查的習慣，一名網友就分享網購枕頭卻發現內藏「尖銳物」的經歷，文章曝光後也讓網友們紛紛表示驚嚇。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 23:09:56

網路購物風險多，尤其是3C產品或家居類的，儘管網路上看起來物美價廉，但等收到實品後有可能會變成驚嚇，尤其是遇到商品內有危險物，要是開箱時沒有仔細檢查恐怕後果不堪設想！近日，就有一名網友分享自己網購「枕頭」的經驗，完整經歷曝光後引發不少網友熱議。

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這名受驚嚇的網友在社群論壇《Dcard》的網路購物版還原這次的網購經驗，他以「買網購真的要檢查，小心丟了性命」為題提醒眾人，他提到自己以前從沒有檢查的習慣，直到日前上網訂購了一枚枕頭，等到期待的貨物送到家，拆封包裝後為了查看枕頭上有無髒污才特別進行檢查，沒想到卻發現一個「尖銳物」就這麼插在枕頭裡面。

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO發現網購的枕頭內竟藏著一根針。（圖／翻攝自Dcard） 
仔細一看他當下拍攝的畫面，可以發現新購買的這個枕頭上的尖銳物正是一枚鐵針，要是不仔細檢查說不定還會藏在枕頭皺褶下，這就讓原PO心生恐懼連忙退貨，「提醒大家買任何東西要記得看一眼，不然今天我躺下去可能哪天就插進我的頭裡，不管是針的那側，還是鈍的那側，都很可怕」。

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲針的尺寸較小並不容易被發現，原PO發現後也立刻聯絡退貨。（圖／翻攝自Dcard）
完整經歷曝光後也讓網友們紛紛留言表示「超恐怖……還好原PO有發現，是我的話就直接躺下去了」、「可能是縫紉的時候留在裡面的，但插進去腦袋裡面不得了啊！」、「怕爆，這可以跟賣家要精神賠償了吧！畢竟他也沒有檢查商品就直接出貨，沒辦法想像如果直接躺下去會發生什麼事」、「我也遇過圍巾裡面藏針，真的太可怕」、「要是沒注意直接躺上去就完了，下次網購會接觸到身體的東西真的要先檢查一下」。（編輯：楊智傑）

 

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