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疫苗起作用　巴西聖保羅州近半城市一週無死亡

▲巴西聖保羅州政府宣布，全州645個城市其中44%（288個城市）在過去一週沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例，顯示疫苗接種對減少嚴重病例和死亡的正面影響。圖為州長。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西聖保羅州政府宣布，全州645個城市其中44%（288個城市）在過去一週沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例，顯示疫苗接種對減少嚴重病例和死亡的正面影響。圖為州長。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-22 08:41:52

（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）巴西聖保羅州政府今天宣布，全州645個城市其中44%（288個城市）在過去一週沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例，顯示疫苗接種對減少嚴重病例和死亡的正面影響。

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聖保羅州副州長賈西亞（Rodrigo Garcia）今天在疫情記者會表示，這反映了聖保羅州疫苗接種的進展，聖保羅是巴西第一個超過半數人口至少接種一劑疫苗的州。聖保羅州人口約4400萬。

賈西亞指出，7月14至21日聖保羅州的平均住院率創下今年最低，COVID-19病例也有所下降，18個城市沒有新增病例。

聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）指出，聖保羅州的病例和住院人數分別下降6.9%和9%，加護病房有6920名病患，較今年4月1日第2波疫情巔峰期1萬3150名病患減少約50%。

聖保羅州長多利亞（João Doria）沒有參加今天的疫情記者會，因上週檢測COVID-19呈陽性反應，目前在隔離中。

雖然如此，多利亞在記者會一開始透過視訊會議方式宣布，將在下週重返工作崗位，說他感覺很好，無症狀，而這都是他已經接種2劑疫苗的緣故。

聖保羅州政府今天也宣布提前為孕婦和產後婦女接種第2劑COVID-19疫苗，且第1劑注射阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）疫苗的孕婦，第2劑可以接種輝瑞（Pfizer/BNT）疫苗。

根據巴西衛生部建議，不應混合施打不同藥廠的疫苗。但研究顯示，第2劑使用輝瑞疫苗可以在沒有增加不良反應的情況下確保免疫力。

聖保羅婦產科協會（Sogesp）會長普西內利（Rossana Pulcineli）表示，孕婦永遠是疫苗接種和藥物需要討論的受眾，需要做風險分析。目前COVID-19死亡率高於疫苗可能出現的任何風險，只有第1劑疫苗不能預防Delta變種病毒株。

巴西已經在至少9州確認125例最先在印度發現的Delta變種病毒株病例，主要集中在里約熱內盧州。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）肺病學家多柯摩（Margareth Dalcomo）今天表示，所有現有的COVID-19疫苗都能夠預防目前的變種病毒株；而確認它們的保護力，將需要更多研究和進行基因組監測。

多柯摩表示，變種病毒株的出現在預料中，所以必須積極接種疫苗，並繼續戴口罩和使用酒精等防止病毒傳播的衛生措施。

多柯摩指出，病毒之間存在「生物競爭」，所以一種變種病毒株的廣泛傳播可能自然地形成一種「生物屏障」，阻礙甚至防止其他變種病毒株入侵和擴散。

比方最先在巴西瑪瑙斯（Manaus）發現的Gamma變種病毒株，現在已是巴西的主導病毒株；儘管Delta變種病毒株在巴西的傳播速度明顯加快，Gamma變種病毒株仍然占各州絕大多數的COVID-19病例。

雖然如此，多柯摩說，沒有什麼能夠保證Delta變種病毒株不會在巴西成為主導病毒，所以期望疫苗能夠保護和防止傳播。（編輯：馮昭）1100722

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