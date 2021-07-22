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每日盯著螢幕超過10小時，一不小心成為糊矇族！
凃醫師表示，自從疫情加遽，多數人待在家中時間變長，這段日子因視線模糊、眼睛乾澀求診的患者比例增加，其中不乏30歲以下甚至年紀更小的學生族群。結合近年的臨床數據，可以發現乾眼疾病患者年齡已經呈現Ｍ型化，評估這項趨勢和生活型態變化：使用3C產品時間劇增息息相關。
依照2019年全台護眼趨勢調查，10-19歲青年為乾眼症好發族群之一，相較2018年更有急速成長趨勢。凃醫師也提到，有別於過去乾眼疾病常見於50歲以上族群，這兩年因乾眼症狀就診的年齡層逐漸下滑，屬於15至30歲的「滑世代」，人數大約增長3到4倍左右。
為什麼滑世代會成為乾眼疾病的患病高峰族群？同樣來自2019年眼科醫學會的護眼調查顯示，國人使用3C產品的用眼時間平均每天10.7小時，扣除睡眠時間，一天中有超過3分之2的時間都在盯著螢幕。而長期接觸3C螢幕，會不自覺地減少眨眼次數，讓淚水加速蒸發，成為視線模糊、眼睛乾澀的主要原因。而年輕族群常見的上班用電腦、下班看平板、通勤時間滑手機的生活型態，也促使罹患乾眼疾病的比例逐年升高。
別再誤會眼壓高！乾眼症狀易誤判
盡速就醫配合日常護眼 健康宅家無煩惱
慣用3C導致乾眼症患者低齡化，但即使如此，乾眼症的患者族群中，真正意識到自己是「乾眼疾病」而就醫的比例上還是偏低，「很多的患者，都是因為『自覺眼壓高』或是『自覺近視』來求診，檢查後才發現是乾眼疾病。」凃醫師指出，乾眼疾病患者會因為淚膜層不穩定，造成眼睛出現疲勞腫脹感或視線模糊；由於症狀多為突發性，民眾容易誤判是眼壓高或近視，或是直接忽視，認為只是眼睛疲勞，休息一下就好，反而因此延誤就醫時間，導致病症惡化。
凃醫師建議，要判斷自己是不是糊矇族？除了可以透過10秒鐘不眨眼等自我測試方法外，還可以從症狀的頻率來判斷是否為乾眼疾病，舉例來說，當感到視線模糊不清時，可以先閉上眼睛休息一下，若張開眼睛後持續看不清楚，可能是近視度數增加或其他眼疾，若立刻恢復清晰、但爾後又頻繁出現類似的症狀，就可能是乾眼疾病在作祟！當發現自己有可能成為糊矇族一員時，建議盡快尋求專業眼科醫師協助，配合醫囑使用人工淚液舒緩症狀。
凃醫師指出，如果民眾能及早意識到自己可能有乾眼症狀況而就診，通常都還會是在第一級的乾眼症，對於第一級的乾眼症患者，大多會以衛教與人工淚液進行初步治療，臨床上都有非常好的療效。此外，要減緩乾眼症狀，加強日常護眼也是關鍵步驟：除了降低使用3C產品的時間，盡量每30分鐘休息10分鐘外，熱敷眼睛以舒緩疲勞，及有意識的加強眨眼次數也是方法之一，同時養成使用具長效保濕因子人工淚液的習慣，能加強眼表濕潤，提升視覺品質，也能減少乾眼症狀惡化的風險如第二級眼角膜點狀破皮、第三級絲狀角膜炎，甚至第四級的角膜潰瘍，以維護靈魂之窗的健康。
鎖水、補水又安全！
人工淚液 提升視覺品質的好幫手！
對較低齡的患者來說，乾眼疾病主要成因來自於環境及3C產品的使用，導致淚水過度蒸發造成模糊乾澀，選用含有長效保濕因子的人工淚液，不僅能高度補水，更能延長淚液的眼表停留時間。凃醫師說明，優質人工淚液的成分、PH值與滲透壓，都很貼近自然分泌的淚水，能維持眼表濕潤、穩定淚膜層；添加鎖水因子還能夠有效減少淚水蒸發、緩解乾眼症狀帶來的不適感，根據亞洲乾眼症學會的最新共識，人工淚液除了傳統上扮演幫淚膜補水、補油的角色之外，利用人工淚液加強淚膜的濕潤度，對長期使用3C產品的患者更為重要，市售具有補水、鎖水、增加淚膜濕潤度的優質人工淚液，是消費者安心的選擇。
不僅如此，人工淚液在保存上也非常容易，只要避免陽光照射、不用冰冰箱就能持續發揮效用，市面上的人工淚液也多使用新型專利保存劑，不必擔心傷害眼角膜的問題，減緩消費者疑慮。達到「鎖水」、「補水」、「安全」三項保護，永保清亮視野。
疫情是長期抗戰，減少外出、長期居家的日子可能讓我們使用3C產品的時間越來越長，但就算成為沙發馬鈴薯，也別忘了護眼撇步，避開「礙眼雷區」、有乾眼症狀時，選擇適當人工淚液，緩解乾眼症狀，可預防乾眼疾病惡化，以免當了沙發族、又成糊矇族！
眼科診所 凃俊銜院長
醫師簡歷
台北醫學大學醫學系畢業
中華民國衛生署眼科專科醫師
中華民國眼科醫學會會員
秀傳紀念醫院眼科主治醫師
眼科診所院長
資料來源：健康醫療網 居家離不開3C螢幕 「糊矇不清」乾眼疾病找上門
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊