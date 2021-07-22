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行政院拍板！7月民生用電不採夏月電價　超過1000度另計

▲行政院長蘇貞昌拍板，7月住宅用戶等將不以夏月電價計費。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌拍板，7月住宅用戶等將不以夏月電價計費。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-22 11:46:28｜2021-07-22 11:54:03

三級警戒將持續至7月26日，國人在家防疫用電量大增，不少人希望7月也能比照6月，不以夏月電價採計，執政黨立委也多次呼籲，盼政府從善如流，以減少民眾負擔。行政院今（22）日召開院會，會中經濟部就「7月暫緩實施住宅夏月電價」做報告，行政院長蘇貞昌拍板，確定7月住宅民生用電不以夏月電價計費，；若是用電大戶，則有1000度的上限，超過1000度仍會採計夏日電價。

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經濟部新聞稿指出，經濟部及台電公司將延續6月方式暫緩實施7月住宅夏月電價，在合理範圍內達成減負擔、促節電的雙重目標，預計有約1,000萬用戶受惠。

經濟部指出，在「減少民眾負擔」與「促進節約用電」考量下，延續6月方式，暫緩實施7月住宅夏月電價，也為兼顧夏月電價所帶來的節電效果，希望民眾在夏季用電能夠撙節，因此對於超過1,000度以上的用電量，維持按夏月電價計收，但在住宅用戶數中僅占少數。

經濟部進一步指出，本次暫緩實施7月住宅夏月電價，也本著照顧弱勢精神，對於庇護工場、立案社福機構、護理之家及使用維生輔具之身障家庭，約1.3萬戶，7月用電將全部改採非夏月電價。

經濟部表示，夏月電價本並非漲價，而是平均電價的一部份，夏月略高、非夏月較低，以差別電價引導民眾與產業在夏天用電高峰時進行節電。今年5月以來，因氣候異常炎熱，用電量持續攀升，實有需要促使民眾節電，以抑低用電成長，因此仍保留住宅7月用電量超過1,000度的部分維持適用夏月電價。面對疫情衝擊，政府希望能減輕民眾負擔，共度疫情難關，然而電一度一度得來不易，亦盼全民共同節約能。

蘇貞昌對此則表示，由於全國三級警戒期間，民眾配合防疫減少外出，因此導致用電量大增，為了減少疫情對民眾衝擊，行政院上個月就已宣布6月民生電價不實施夏月電價，現三級警戒延到7月26日，故政府早已評估7月比照6月也暫緩實施夏月電價。經濟部今天提出1000度以下用電量，不以夏月電價收費，雖然會讓台電減收，但為了減輕人民因防疫而增加的電費負擔，對用電大戶也能達到以價制量、鼓勵節電，也統一計費標準兼顧公平性，就依此辦理。

蘇貞昌也說，商業及農業電價減免方案，上月已有所宣布，仍維持5到7月減免。他也呼籲國人，省電就是省錢，大家節約用電。

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