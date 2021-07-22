行政院拍板！7月民生用電不採夏月電價　超過1000度另計

三級警戒將持續至7月26日，國人在家防疫用電量大增，不少人希望7月也能比照6月，不以夏月電價採計，執政黨立委也多次呼籲，盼政府從善如流，以減少民眾負擔。行政院今（22）日召開院會，會中經濟部就「7月暫緩實施住宅夏月電價」做報告，行政院長蘇貞昌拍板，確定7月住宅民生用電不以夏月電價計費，

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