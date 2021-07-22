三級警戒27日將降級？蘇貞昌：逐步緩降也要顧慮民生

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蘇貞昌也說，越南累積確診也突破5萬人；泰國曼谷也已禁止國內航班起降；印尼單日5萬上下，已經超越印度疫情，這都顯示了國際疫情嚴峻，而台灣卻能在2個月內時間將國內疫情控制下來，這都是國人配合努力，以及各部會、地方、中央合作成果，要好好珍惜。
蘇貞昌說，疫情越穩定越不能掉以輕心，國際疫情如此嚴峻，請大家繼續努力，指揮官陳時中說有降級考慮，但看周邊國家這種情形，也不能瞬間開門，要緩步下降，但也要顧及生計、民生與生活，逐步緩降、一體考量。
衛福部新聞稿表示，國際疫情日趨嚴峻，致使我國境外移入病例及檢出變異株相關個案數持續增加，邊境嚴管不能鬆懈，以全面防堵病毒進入社區。目前國內疫情穩定趨緩，疫情警戒已現調降空間，惟部分地區仍有零星群聚及待釐清感染源之個案發生，顯見傳播風險猶在、不可貿然過度放寬防疫措施。
衛福部指出，指揮中心將以控制疫情為前提，規劃及完備相應管制措施與防疫指引後，再進行緩步解除限制措施，請各部會務必依循相關規範、妥善規劃相應作為與配套措施，並積極完成各項整備作業，以保障全民健康福祉。
衛福部進一步表示，「警戒升降時機」與「管制措施強度」是防疫的重要關鍵，指揮中心將參酌各國防疫經驗，在科學實證的基礎下，同時兼顧防疫安全及民生經濟，訂定逐步解除限制指標。