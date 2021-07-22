保障工作權　專家推「職安感控三方針」

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台灣感染症醫學會榮譽理事長暨台大兒童醫院黃立民院長表示，疫情流行期間，雇主應加強預防與新冠肺炎症狀相似的呼吸道傳染病，其中職場上多見百日咳、流感及肺炎鏈球菌之傳染，若引發共同感染 (Coinfection)，會加重其肺炎嚴重性。調查顯示，其中流感(78%)為最多雇主提供之疫苗福利，但肺炎鏈球菌疫苗(9.9%)、百日咳疫苗(2.7%)的補助比例仍遠遠不足。
有鑑於此，湯大同理事長與黃立民院長攜手提倡【職安感控三方針】，呼籲所有企業雇主應落實：【疫苗接種】、【疾病衛教】、【疫情監測】，疫苗接種是傳染病防治最直接、最經濟、最有效的方法，相關預算的投入能降低企業於傳染病爆發時損失的成本，也保護整體國人健康安全。
政令先行：50人以上企業應備職護 調查成果6成已有疫苗福利
針對第一波的全球疫情爆發，政府於2020年三月公布《企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引》，提供雇主在零星社區感染階段、廣泛性社區傳播階段出現時，企業該如何因應的策略方針。而過去政策規定企業內的職業衛生安全工作，由非醫學專業的職業衛生安全管理師來主責，傳統職安也多以工傷、物理性及化學性之環境危害預防為主；從2018年開始，200人以上企業須聘僱或特約醫護人員，以辦理員工健康管理、疾病預防及健康促進等工作為主，明年起政策更將擴大適用到50人以上之企業，顯見職場衛生安全工作已開始重視健康管理，也加強對職場傳染病的預防。
為進一步了解企業在政府推動相關政策及疫情爆發後，是否也有相應的措施來提升職場衛生安全，企業防疫福利大調查透過邀請1,117位企業的雇主、人資部門、護理人員及職業安全衛生管理師等相關人員來填答，問卷涵蓋調查員工健檢、疫苗福利、疾病教育課程等職安措施。
調查顯示，有超過6成(60.8%)企業提供疫苗相關福利，其中超過一半是由企業直接提供補助，其餘則是協助預約、提供相關疫苗資訊給到員工。也有近5成(49.2%)的企業表示願意進一步提供員工關於疫苗接種更多的資訊及補助福利；在疫情時代下，企業積極部署保護員工、降低公司風險之意識有所提高。
傳染病爆發企業損4.5億美金 WHO建議呼吸道三大疫苗先接種
根據美國針對有疫苗預防之傳染病統計，疫苗接種率尚未良好覆蓋下，傳染病每年會造成雇主約4.5億美金的經濟損失，除了生產損失外，也需負擔生病員工的醫藥費用、薪水、居家照護的部分成本，疫苗為企業的職場安全策略中不可或缺的武器。
黃立民院長說明，目前全台提高警戒來預防新冠肺炎病毒的傳播，但根據美國一回溯性研究，職場最常見的感染原其實為細菌，緊接才是病毒、真菌及寄生蟲，其中，在工作場域中多見的細菌類傳染病為百日咳(百日咳桿菌)、肺結核(結核桿菌)、以及侵襲性肺炎鏈球菌感染症(肺炎鏈球桿菌)，而病毒類傳染病則要重點預防季節性流感、B肝等。
疫情流行期間，雇主應加強預防與新冠肺炎症狀相似的呼吸道傳染病，雖然新冠肺炎疫苗在台灣尚未普及，世界衛生組織(WHO)公佈的「COVID-19期間免疫指導方針」中，也建議凡能預防呼吸道感染的疫苗：百日咳疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，能接種就應接種。此次調查顯示，企業已有相關意識，其中流感(78%)為最多雇主提供之疫苗福利，然而肺炎鏈球菌疫苗(9.9%)、百日咳疫苗(2.7%)的補助比例仍偏低，提醒企業們可優先安排相關接種計畫，預防秋冬來臨疫情再起。
公共服務業染疫風險高 運輸倉儲僅4成有疫苗福利
國外報告統計，醫護、實驗室、動物相關(農漁畜牧)，以及公共服務性質之產業，傳染病風險較高，湯大同理事長說明，在多方努力下，台灣農漁畜牧產業已有較高的傳染病預防意識，反而現代社會下人與人高密集接觸的產業應再加強警戒，提醒公共服務性質之產業如大眾運輸、運動、休閒娛樂、教育等業者，要重視傳染病預防之工作。
數據顯示，醫療保健業者明顯防疫意識較高，有近9成提供員工疫苗福利；其他高風險的運動、休閒娛樂、教育、食品加工的企業也都有超過半數提供疫苗福利，但傳染病風險也偏高的運輸倉儲業者，卻僅4成有疫苗相關措施，應特別注意。
湯大同理事長補充說明，職場傳染病之預防更賴全體員工能做好自我健康管理、自主識別感染風險，但有高達1/3的公司在疫情期未安排疾病衛教內訓，且進一步詢問是否有在規畫，仍只有2成(20.2%)有意願在未來提供員工更完善的防疫教育訓練講座，湯大同理事長敦促雇主應正視現代傳染病時代的來臨，疫情期仍可安排臨床專家線上授課，辦理課程並不難。
職安感控三方針保護企業 應優先免疫預防 經濟效益高
疫情時代下，調查成果顯示產業雇主有明顯提高對於傳染病預防之意識，然而仍有待進步空間。有鑑於新冠肺炎疫情未歇，傳統傳染病仍存，湯大同理事長與黃立民院長攜手提倡【職安感控三方針】，呼籲所有企業雇主、職護、職安人員共同實踐：
一、【疫苗接種】預防接種是傳染病防治最直接、最經濟、最有效的方法，是防疫工作最重大的基石，各企業可評估自身產業性質，與職業醫學科、感染科醫師共同討論，來安排員工疫苗接種計畫。
二、【疾病衛教】除了相關安全衛生人員外，也應積極提供全體員工培訓疾病衛教課程，提高員工對於傳染病症狀出現時的敏銳度、自察風險，並演練相關通報流程。
三、【疫情監測】實施相關傳染病症狀的監測與警示流程，並於初期風險發生時，進行普篩，如量體溫、安排入院檢測、使用快篩試劑等。
企業防疫福利大調查
2021年2月針對營建工程、批發零售及食品加工等18大產業，企業進行大型市調，邀請共1,117位企業雇主、人資部門、護理人員及職業安全衛生管理師等相關人員填答，來進一步了解在新冠疫情流行時期，雇主是否也有提供傳染病預防之措施來提升職場衛生安全。
關於中華民國工業安全衛生協會
中華民國工業安全衛生協會已屆60周年，為國內成立最久、規模最大的民間安全衛生團體，並為推動工業安全衛生、防止職業災害等政策之龍頭領袖，其宗旨為為各單位職安人員提供完善的教育訓練資訊網，定期舉辦企業人員回訓課程累積職場防護知識，有鑑於健康職場防治的重要性提升，協會今年將增設防疫衛教課程，助於建立全體企業守護職場健康的第一道防線。
職業安全衛生或防疫問題皆可至中華民國工業安全衛生協會尋求課程資源支持。可上官網：https://www.isha.org.tw/，或來電專線：02-29330752洽詢。
資料來源：健康醫療網 保障工作權 專家推「職安感控三方針」
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