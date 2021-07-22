特企／夢想家職籃領軍　「為愛助攻，投向夢想」

台新銀行公益慈善基金會攜手王月蘭慈善基金會、研華文教基金會、中華電信基金會、老人福祉協會、台灣尤努斯基金會、众社會企業及國立中央大學公益傳播中心，以及財團法人台北市艋舺龍山寺，主辦「您的一票，決定愛的力量」，今(21)日線上舉行「第11屆成果發表暨第12屆啟始典禮」，並宣佈第12屆活動持續舉辦，今年主題為「為愛助攻，投向夢想」，並邀「台新夢想家籃球隊」田壘及其他球員擔任代言，藉球員熱血魅力，號召民眾關注公益。





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台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮表示，防疫期間台新培力社福不間斷，微光線上課程人數更突破以往，同時媒合天使團募筆電助偏鄉學童，並用線上教學為弱勢少年健全金融觀，志工則響應捐助物資。此外台新金控在疫情嚴峻時，率先捐出3,000萬元，台新證券則捐助快篩試劑，還有部門自發購買醫療耗材捐贈醫院，隨後吳東亮宣布第12屆將持續舉辦，力邀各界支持，陪伴社福走過疫情風暴。





台新夢想家為愛助攻





第12屆「您的一票，決定愛的力量」活動，邀請「台新夢想家籃球隊」代言，由田壘、李德威、陳振傑及林俊吉拍攝活動主視覺。夢想家球團致力培養籃壇新秀，也透過球員的影響力，促動更多年輕族群實踐公益。福爾摩沙台新夢想家董事長張承中表示，夢想家善盡社會責任，積極參與公益及校園活動，與冠名夥伴台新更發展緊密的合作關係。





田壘表示，即便退役後將持續引導年輕球員，並將球技觀念熱血傳承，為球隊成就努力。吳松蔚分享與兒少之家互動經驗，盼用自身經歷給予啟發，鼓勵堅持目標永不放棄。林俊吉表示，自己來自偏鄉，如今轉換身分關懷弱勢，難得的體驗讓自己獲得感動。陳振傑則提及國外打球趣事，雖然生活及語言都充滿挑戰，但球場上更靠肢體間交流。台新夢想家籃球隊在慈善公益上，今年將長期關懷台中慈馨兒少之家，帶給青少年正面力量，亦認同將關懷投入在中小型社福團體，使其需要被更多人關注及看見，共同為弱勢發聲，一起傳出愛的助攻。





第12屆「您的一票，決定愛的力量」活動，8/15~31開放網路提案、11月進行網路投票。本屆提案總共分六大領域，詳情「您的一票，決定愛的力量」網站。



