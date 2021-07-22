《最後的決鬥》麥特戴蒙用妻命保自尊　茱蒂康默絕不噤口

全新史詩鉅作《最後的決鬥》集結了動作、驚悚和歷史，由好萊塢導演雷利史考特精心打造，麥特戴蒙、班艾佛列克繼奧斯卡最佳劇本《心靈捕手》後，再度聯手編劇，而好萊塢夢幻卡司陣容也令人相當期待，包含艾美獎視后茱蒂康默、奧斯卡得主班艾佛列克等人將一同飆戲，預計10月15日將在美國上映。

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「我們之中必有謊言，那就看神的意旨」，從曝光的預告片中可以看到，騎士尚德卡魯日（麥特戴蒙飾演）指控鄉紳雅克勒格里斯（亞當崔佛飾演）強姦、攻擊自己的妻子瑪格麗特（茱蒂康默飾演），瑪格麗特也在眾人面前大聲表示自己絕無謊言，隨後卡魯日、格里斯將透過「比武審判」進行決鬥，勝利的人可以存活，不過若卡魯日失敗，妻子就會冠上誣告的罪名，並處以火刑。

▲茱蒂康默表示自己絕無謊言。（圖／二十世紀影業Youtube）

值得注意的是，影片中可以看到卡魯日、瑪格麗特之間的糾結，瑪格麗特認為丈夫不信任他，而卡魯日則認為自己替妻子賭上性命，不過瑪格麗特卻無助地說：「你是用我的命，來保障你的自尊。」「一名女子，對抗一個國家」，勇敢的瑪格麗特不怕進行比武審判，儘管最後可能會處以火刑致死，她仍堅定地說：「我絕不會噤口。」

▲麥特戴蒙在片中飾演茱蒂康默的丈夫。（圖／二十世紀影業Youtube）

《最後的決鬥》劇情描述發生於14 世紀，當時法國對女性的極度壓迫及殘暴時期下，一段關於背叛、復仇之扣人心弦的故事。該片改編自艾瑞克傑格爾（Eric Jager）的同名小說，並根據歷史真實事件所撰寫的史詩鉅作，由奧斯卡得主麥特戴蒙，搭檔二度提名奧斯卡影星亞當崔佛，來詮釋2位貴族之間的恩怨情仇，面臨無可饒恕之罪的悲憤下，他們唯有「殊死決鬥」才能為爭端劃下句點。