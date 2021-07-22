不以清零為目標　衛福部：強化應變、緩步降級

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另談到疫苗，周志浩說，現階段還是要加速提升第一劑涵蓋率，目標7月底前接種率達25%。目前疫苗接種劑次人口比為24.91(劑/每百人)，已施打585.09萬人次；疫苗施打執行率部分，政府已配撥649萬0,370劑，各地已使用554萬6,730劑，施打率85.5%。
周志浩也說，7月13日起18歲以上民眾第三輪意願登記，截至7月19日12時，完成登記總人數為886萬5,539人。系統平台自7月19日中午12時以後將先暫停意願登記，後續視疫苗新到貨量後重開意願登記。另系統平台自7月20日上午10時起，針對第6、8、9、10類及1973年12月31日(含)以前出生民眾，總計發送152萬9,148筆簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止。截至7月21日22時，已預約率為82.05%
周志浩最後也說，衛福部將持續加強監測境外移入檢出變異株情形，持續提升疫苗接種涵蓋率，進行明後年疫苗採購作業，密切監控社區解除部分限制之後續情形，規劃下一階段之警戒措施。
另關於三級警戒是否降級，行政院發言人羅秉成表示，院會中，指揮官陳時中有報告是可以考慮降級，先前陳時中也說已經接近降二級階段。蘇貞昌在會中特別指示降級要做要有所準備，不能瞬間開門，要很嚴謹做好相關防疫措施跟配套，緩步下降、謹慎作為。
羅秉成也說，這部分蘇貞昌在這周一行政院擴大防疫會議早已裁示，要求各部會預做準備，如果要降二級的話對人員、場所、餐廳內用、教育場所是不是要開放等都要評估，這部分各部會也都有所整理，也由行政院秘書長李孟諺協調彙整，整個配套會跟是否降級一起，由疫情指揮中心對外公布說明。