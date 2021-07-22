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不以清零為目標　衛福部：強化應變、緩步降級

▲疾管署長周志浩表示，未來將不以清零為目標，在疫情可控制的情況下持續準備，緩步降級。（圖／行政院提供）
▲疾管署長周志浩表示，未來將不以清零為目標，在疫情可控制的情況下持續準備，緩步降級。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-22 12:22:34｜2021-07-22 12:25:55

我國近來COVID-19疫情稍趨緩，各界關注三級警戒是否會在27日降級。行政院今（22）日召開院會，衛福部就「COVID-19疫情現況及應處作為」進行報告。衛福部疾管署長周志浩表示，各縣市偶有零星感染源不明待釐清個案及群聚事件發生，年輕族群占比上升，防治工作仍不能放鬆，未來不會以清零為目標，在疫情可以控制的情況下，會朝強化預防應變能力、緩步降級做規劃。

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周志浩說，全國疫情持續緩降，各縣市偶有零星感染源不明待釐清個案及群聚事件發生，年輕族群占比上升，防治工作仍不能放鬆。上週管制措施開始鬆綁，國內人流略升，衛福部會密切關注後續效應。他說，未來不會以清零為目標，在疫情控制的情況下，將強化預防應變能力、緩步降級。

另談到疫苗，周志浩說，現階段還是要加速提升第一劑涵蓋率，目標7月底前接種率達25%。目前疫苗接種劑次人口比為24.91(劑/每百人)，已施打585.09萬人次；疫苗施打執行率部分，政府已配撥649萬0,370劑，各地已使用554萬6,730劑，施打率85.5%。

周志浩也說，7月13日起18歲以上民眾第三輪意願登記，截至7月19日12時，完成登記總人數為886萬5,539人。系統平台自7月19日中午12時以後將先暫停意願登記，後續視疫苗新到貨量後重開意願登記。另系統平台自7月20日上午10時起，針對第6、8、9、10類及1973年12月31日(含)以前出生民眾，總計發送152萬9,148筆簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止。截至7月21日22時，已預約率為82.05%

周志浩最後也說，衛福部將持續加強監測境外移入檢出變異株情形，持續提升疫苗接種涵蓋率，進行明後年疫苗採購作業，密切監控社區解除部分限制之後續情形，規劃下一階段之警戒措施。

另關於三級警戒是否降級，行政院發言人羅秉成表示，院會中，指揮官陳時中有報告是可以考慮降級，先前陳時中也說已經接近降二級階段。蘇貞昌在會中特別指示降級要做要有所準備，不能瞬間開門，要很嚴謹做好相關防疫措施跟配套，緩步下降、謹慎作為。

羅秉成也說，這部分蘇貞昌在這周一行政院擴大防疫會議早已裁示，要求各部會預做準備，如果要降二級的話對人員、場所、餐廳內用、教育場所是不是要開放等都要評估，這部分各部會也都有所整理，也由行政院秘書長李孟諺協調彙整，整個配套會跟是否降級一起，由疫情指揮中心對外公布說明。

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2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

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