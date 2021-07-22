奧運／東京奧運專頁霸氣登場！中華隊完整資訊一手掌握
眾所期待的東京奧運將於明（23日）正式開幕，代表台灣出征的中華健兒已經前往日本參與這場世界最大運動盛會，而NOWnews精心準備的「奧運專頁」也霸氣登場！為您整理出中華隊及各大賽事的完整資訊。
運動中心/綜合報導
2021-07-22 15:20:15｜2021-07-22 15:39:13
東京奧運不畏疫情拉開序幕，也成為史上最特別的一次奧運。NOWnews特別呼應選手們的運動精神，此次「奧運專頁」就是讓要觀眾們一起成為中華隊，除了在「最新影音」、「新聞總覽」可以第一時間掌握賽事各項報導，更可以透過「中華隊選手」的區塊，迅速關注自己喜愛的選手及項目，讓你不只看熱鬧，更是看門道。
尤其「奧運點將錄」更是本專頁的一大亮點！除了本屆奧運參賽的重點選手外，還有「奧運時光機」專題報導，帶您回顧過去在奧運賽場上表現優異的選手，像是台灣「銀腕王牌」郭李建夫、「東方飛躍羚羊」紀政以及「最偉大運動員」卡爾路易士等內容，一起跟著NOWnews向這些經典名將致敬！
當然也少不了大家最關心的「獎牌榜」和每日「重點賽程」，關心奧運只要來看NOWnews「奧運專頁」就對了！東京奧運即將點燃戰火，別忘了鎖定NOWnews每日最新影音與賽事相關資訊，一起當中華隊最棒的啦啦隊！
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