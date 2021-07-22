疫苗再有新進度！行政院：已簽署3600萬劑莫德納採購合約

全球疫情嚴峻，施打疫苗成了國人關注焦點。行政院長蘇貞昌今（22）日於行政院院會中表示，慈濟昨日也已依循台積電、鴻海永齡基金會模式完成捐贈疫苗相關契約簽署，另昨日政府也已經完成簽署今年第四季及明後年總共3600萬劑莫德納疫苗的採購合約，疫苗持續有新進度，感謝衛福部、食藥署諸多專家學者，依專業科學保護國人健康。

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行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在院會中表示，疫苗施打方面，慈濟昨日已依循台積電、鴻海永齡模式完成簽署捐贈契約，3單位各捐贈500萬劑疫苗、共計1500萬劑BNT疫苗，這是對國人最無私的奉獻，他代表政府表達誠摯感謝。

蘇貞昌也表示，同樣昨天，政府已經完成簽署今年第四季，以及明後年的莫德納疫苗採購合約，其中包含次世代疫苗在內，共3600萬計疫苗；而國產疫苗也在本周一取得緊急使用授權，疫苗取得方面每周都有新進度，特別感謝衛福部、食藥署諸多專家學者，依專業科學保護國人健康。

羅秉成補充說明，昨天慈濟簽約完成，政府也積極進行國際疫苗採購，莫德納疫苗已經在進行相關規劃，今年第四季增加採購，乃至明後年採購共3600萬劑，昨日都已完成相關簽約手續，不過時程安排與價格，都暫時無法對外說明，因為有保密事項。

羅秉成也說，到貨時程都是預排，政府會盡力爭取照預排時間供貨，但國際上的所有疫苗採購合約，應該都沒有保證交貨時程這樣的約定，因為國際疫苗短缺，各國際疫苗供貨情形都吃緊，有時候受限各種因素，這都是不可預期的，疫苗供給可說是賣方市場，在賣方為了確保自己履約不會受到相當的違約風險究責的情況下，買方可說是要配合的。