特企／中秋節獨家！80年老店攜手興波咖啡　限量上市

月圓人團圓，闔家團聚的中秋佳節即將來臨，今年超過80年老店老協珍，攜手榮獲「全球第一咖啡館」Simple Kaffa興波咖啡，特別推出獨家中秋限量組，現於老協珍官網即可訂購，疫情期間讓消費者能方便購買，貼心送到府，在家品嚐獨特燕窩月餅，還能喝到世界級咖啡。





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連續4年熱銷一空的「老協珍燕窩月餅」，創新將頂級燕窩融入月餅裡，堪稱是最頂級的月餅之一，並推出兩種口味，「法式栗子燕窩月餅」嚴選法國栗子及蜜製燕窩一同放入，濃郁栗子香氣、甜而不膩！「港式奶皇燕窩月餅」添加鹹蛋黃、奶油及蜜製燕窩拌入內餡，鹹甜多層次、蛋奶滑順香甜，讓人難以忘懷！皮薄餡多的完美比例，深受廣大消費者喜愛，但因做工繁多複雜，每年限量2000組。





2021年首度聯名榮獲全球50間最佳咖啡館第1名「Simple Kaffa興波咖啡」，推出中秋限量套組，特別選用兩款世界級咖啡來搭配燕窩月餅，「西達摩 日曬」有熱帶水果香氣，伴隨淡淡花香，口感細膩柔順甘醇，而「西達摩 水洗」含有香甜花香，交織蜜柑清新酸感，尾韻散發阿薩姆紅茶風味，創造多層次活潑香氣；經典淺培單品咖啡搭配燕窩月餅，豐厚細緻風味，絕對是今年中秋最完美的組合！





今年深受疫情影響，送禮除了月餅之外，健康食品更是超人氣搭配首選，老協珍也貼心推出「燕窩月餅+STREAMLAND紐西蘭新溪島 麥蘆卡蜂蜜UMF®15+」的組合，獨特UMF®15+神奇活性因子，具有超強修護力，有效幫助潤喉、維持消化道機能，送禮送健康，絕對是不容錯過的好選擇。





